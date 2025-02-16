奇兵馬連奴串演中鋒起孖 阿仙奴挫李斯特城15輪不敗

利物浦迎狼隊 史諾辱球證遭起訴

阿仙奴正鬧前鋒荒，此役由翼鋒李安度杜沙特移中串演「假9」，伙拍分任兩翼的史達寧及17歲小將尼華尼利攻堅，李斯特城則有前鋒占美華迪復出，其隊友中場尼迪迪先於10分鐘凌空抽射被阿仙奴門將大衛拉耶沒收。尼迪迪其後又接應傳中頭槌攻門斜出，令上半場少有攻勢的阿仙奴大難不死。雙方終互交白卷結束上半場。

阿仙奴下半場69分鐘作出首個調動，以中場米基爾馬連奴入替史達寧串演前鋒。77分鐘，尼華尼利快速突擊後勁射中柱彈出，他其後在81分鐘傳中予馬連奴頂入；6分鐘後，馬連奴又接應杜沙特傳中射成2：0完場，近4年來7次英超交手全勝，並助阿仙奴英超連續15場不敗，寫近14年來最佳；而李城賽後則續以17分排尾三。

此外，英足總起訴日前言和的愛華頓及利物浦，指兩軍「未能確保其球員和/或技術區域人員賽後沒做出不當和/或挑釁行為」，而該仗領紅的利物浦領隊史諾和助教侯素夫，也因「對球證和旁證使用侮辱或辱罵性的言行」而被起訴。上述球會和人士須在周三之前回應有關指控。另曼城後衛文路爾艾簡治證實因做鼠蹊手術，需缺陣8至10周。