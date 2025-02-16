熱刺曼聯落難 下游雙雄互撼 普斯迪高路艾摩廉老調續彈 求勝為堅持找理據

熱刺vs.曼聯 now611／621台 明晨00：30直播

普帥大開大合 敗在演出波動大

先搞爛gag，上回預測曼聯來季穩佔前四，卻沒說在英超還是英冠。其實觀乎墊底幾隊之庸劣，談「紅魔」降班大抵杞人憂天，甚至再低一位的熱刺也不虞捲入護級戰；特別是熱刺得失球好到離譜，足以置身前列第2集團。不過參考以xG為基礎的積分榜熱刺仍屈居下半版，反映雖具備大炒能力，惟更常見乃僅輸且抵輸。換言之，要怪只怪演出波動大，背後原因簡單，便是主帥普斯迪高路的大開大合全攻型風格，不巧疊加誇張的傷兵潮。

不得不慨嘆除勝利球迷，亦有勝利球評。熱刺逾半主力長期倦勤，有謂乃高強度踢法自己攞嚟。此論調可真純屬馬後炮亂噏。只要對照普帥執教經歷，包括去季的熱刺，近月掛彩人次之多實非必然。最離奇為門神古里莫維卡里奧，踢足全場方發現足踝骨裂。當4人防線連同守門員正選僅剩右閘一人，尤其失去據稱屬英超最快後衛、剛好彌補超高位防線弱點的中堅雲迪尹，如今成績自然想好都難。

另有謂普帥怎不調整風格或戰術。可是記得同一班人，季初才抨擊曼聯於坦夏格麾下唔知想點，讚許哥迪奧拿、高普以至普帥無論教哪隊皆一望就認得。如果所謂微調這般容易，哥帥的曼城今季便不會弄得灰頭土臉。不久前提到足球攻守無法切割。假設普帥把防線縮後，難免波及進攻組織推進、前場逼搶效率等；即使短暫轉型，待人腳漸趨完整，亦動輒陷入重新適應的迷惘期，埋單恐怕得不償失。

何况熱刺好些個人犯錯跟戰術無關，譬如數一下副選門將失了幾多冤枉波。幸好維卡里奧聯袂左閘烏杜治及中場占士麥迪臣終於傷癒。最後一關回復穩健讓隊友放心壓前；左路攻擊渠道接通，平衡和分擔原先右傾重責，並提供攻兵墮後串連選項，無懼中鋒缺人被迫以孫興慜演箭頭，隨時令陣式有天然中場缺陷的紅魔遭雙殺。

艾摩廉重控球 備戰足有收成先例

講番轉頭，魯賓艾摩廉接手坦夏格的攤子徹底革新，4後衛變3中堅、快速反擊變控球在腳，勝利球評當然評急進。然而是否全無妥協？上仗阿歷真度加拿祖專責側擊讓左翼衛收入half-space、阿密特迪亞路似翼不似衛而右中堅偶爾疊瓦，感覺跟以往近似。艾摩廉最需要時間，紅魔早前連和利物浦及阿仙奴有賴全星期備戰。此役亦練足一周，值得期待嗎？可惜艾摩廉不單需要時間。利辛度馬天尼斯重創使左路匱乏左腳打開傳球角度，新兵柏德列多古處子戰打右翼衛，古古怪怪；賽前稱十字軍不減而「有一個球員病倒」卻拒開名，古古怪怪。想起少帥老早鬼拍後尾枕，坦言相比爭前四，贏歐霸入歐聯較實際。借聯賽練兵，一切好像又沒那麼古怪了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。