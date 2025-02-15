體壇快訊：李小恆離南區投山東泰山

港羽亞團賽8強僅負國家隊

羽毛球混合團體亞洲賽昨續在青島舉行8強賽，港隊面對國家隊首4場打和2：2，卻在最後一場男雙以局數0：2憾負出局。國家隊的4強對手是以3：0淘汰印度隊的日本隊；4強另一場則由印尼對泰國隊，他們分別以3：0和3：2淘汰中華台北及韓國隊。

皇馬勢續約雲尼免沙特挖角

西甲榜首皇家馬德里今晚作客第9位的奧沙辛拿，陣中翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞盛傳獲吉達艾阿里等沙特豪門青睞，惟「銀河艦隊」據報接近與巴西國腳達成續約協議。落後皇馬1分的馬體會，明晨主場迎戰切爾達。意甲方面，榜首拿玻里將硬撼排名第4位的拉素。

櫻花日職開鑼戰挫飛腳

新一季日職昨晚開鑼，上屆排名第10的大阪櫻花憑20歲小將北野颯太在揭幕戰梅開二度和交出助攻，在這場「關西打吡」作客以5：2大勝上屆殿軍大阪飛腳。另日本隊在深圳上演的U20亞洲盃D組首輪以3：0大勝泰國隊，同組韓國隊以2：1挫敘利亞隊。A組次輪比賽今先後舉行卡塔爾隊對澳洲隊及國家隊對吉爾吉斯隊。