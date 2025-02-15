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體育

哈爾濱亞冬運閉幕 港男冰壺不敵國家隊 首參賽取第4佳績

【明報專訊】第9屆亞洲冬季運動會昨晚在哈爾濱圓滿閉幕。中國香港男子冰壺代表隊昨肩負獎牌最後希望，在銅牌戰與中國國家隊較量，終以3：10惜敗無緣獎牌，首次參賽取得第4名佳績，而冰壺隊成員甄浩天賽後獲任港隊閉幕禮持旗手。國家隊則在煞科日添1銀2銅，以32金27銀26銅收官，金牌及總獎牌數雙雙稱冠。

國家隊金牌總獎牌數同稱冠

由隊長張卓華、鄭政楠、鍾卓熙及甄浩天組成港隊，前日先在複賽8：5反勝哈薩克隊，4強以2：13不敵韓國隊後落入銅牌賽。港隊與銅牌戰對手國家隊在小組循環賽交手時以2：9告負，昨仗再陷苦戰下首局落後0：3；港隊在第2、4及6局均以1：0小勝，惟第7局再輸0：3後，終以3：10不敵國家隊。

港隊代表團今屆亞冬運首次派員出戰冰壺，男隊此戰雖與獎牌緣慳一面，未能贏得港隊參與亞冬運9屆以來首枚獎牌，惟第4名的成績表創今屆港隊各項目最佳。至於菲律賓隊決賽以5：3力克韓國隊奪金，獲得代表團史上首面亞冬運獎牌。

冰壺港將甄浩天任閉幕禮持旗手

亞冬運閉幕禮昨晚在哈爾濱國際會展體育中心舉行，港隊代表團在閉幕禮由甄浩天持旗進場，是次兼任亞冬會代表團團長的港協暨奧委會副會長霍啟剛形容，港隊在冰壺項目年資雖淺，仍初登國際舞台取得歷史佳績，印證香港運動員的競爭力。霍啟剛總結港隊今屆表現時，提到一眾港將取得不少突破，讓作為「無雪之城」的香港綻放冰雪運動光芒，「港隊在冬季運動嶄露頭角，運動員與高水平選手較量，累積了寶貴經驗，有助港隊進一步提升水平。我期望更多後起之秀投身冬季運動，做到薪火相傳，令冬季運動在香港穩步發展，邁向更大的舞台」。

而國家隊在女子冰壺決賽以2：7負韓國隊屈居亞軍，季軍屬於以6：3挫哈薩克隊的日本隊。另國家女子冰球隊以1：8受挫日本隊奪銅，國家男隊則在銅牌戰負韓國隊2：5得第4名，男、女子組金牌得主分別是哈薩克和日本隊。

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