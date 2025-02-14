拜仁歐聯附先取些路迪 高柏尼拒輕敵 下周三主場再戰

些路迪昨仗甫開賽僅1分鐘靠中場尼高拉斯古恩禁區差點遠射得手，但先被判越位，惟拜仁完半場前有米高奧利斯勁射破網，半場領先1：0。換邊後，拜仁射手哈利卡尼再於49分鐘接應角球窩利抽入今屆賽事第7球，拉開2：0，但停賽刑滿復出的前田大然為些路迪在79分鐘頭槌追近，結果仍以1：2不敵拜仁，雙方下周三在安聯球場上演的次回合決出勝負。

拜仁主教練高柏尼賽後提醒球員不可掉以輕心，「這麼說有些老套，但這只是兩回合的上半場。而這仗最後10分鐘我們被迫防守，發揮不錯」。而些路迪主帥羅渣士則對球隊從謹慎的開局中恢復過來感振奮，「陣中許多球員是首次參加這種級別的比賽。我們在最後25分鐘開始壓制對手，帶來侵略性並得到回報」。

米蘭敗走飛燕諾

阿特蘭大遭布魯日絕殺

至於意甲雙雄的AC米蘭及阿特蘭大，前者昨雖有新加盟中鋒辛迪亞高基文尼斯倒戈首度擔正，但仍被賽前辭退主帥的荷甲代表飛燕諾靠左翼柏沙奧在3分鐘建功，在附加賽首回合作客先輸0：1；阿特蘭大則被比甲球隊布魯日在15分鐘開紀錄下，在41分鐘一度扳平，惟布魯日完場前補時4分鐘由後備兵古斯達夫尼爾遜射入12碼，終在首回合主場絕殺2：1。

另葡超勁旅賓菲加在首回合作客藉前鋒柏夫列迪斯在48分鐘奠勝，以1：0挫法甲的摩納哥，取今屆交手第2勝。