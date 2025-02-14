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體育
2025年2月14日星期五
冰球港隊受襲後返港 冰壺男隊4強負韓 今銅牌戰鬥國家隊爭零的突破
國家隊冬季兩項添金 本屆亞冬運累奪32金獨佔鰲頭
葉漢文公路亞洲賽稱霸 黃金寶後34年來再有港將登頂
精英籃球8強開戰 英華反勝北協闖啟德 4強鬥張振興
當錫個犯纏身 湖人敗走爵士六連勝告終
體壇快訊：港足U22下月作客鬥緬甸
電視精選
愛華頓默郡打吡搶1分 賽後衝突球證派4紅 利物浦仍擁7分優勢
拜仁歐聯附先取些路迪 高柏尼拒輕敵 下周三主場再戰
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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冰球港隊受襲後返港 冰壺男隊4強負韓 今銅牌戰鬥國家隊爭零的突破
國家隊冬季兩項添金 本屆亞冬運累奪32金獨佔鰲頭
葉漢文公路亞洲賽稱霸 黃金寶後34年來再有港將登頂
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