體壇快訊：港足U22下月作客鬥緬甸

楊和列港籃亞盃外大軍

中國香港男子籃球隊昨公布12人決選名單出戰FIBA亞洲盃外圍賽。其中早前取得特區護照的香港東方後衛楊和榜上有名，其餘入圍的包括剛在甲一助南華封王的曾湛元及葉耀邦等。港籃將在B組最後兩輪坐陣主場的荃灣體育館，先於下周四晚迎新西蘭隊，再於本月23日晚鬥中華台北隊，門票將於下周一在Cityline公開發售。

巴塞西盃4強碰馬體會

西班牙盃4強日前完成抽籤，31屆盟主巴塞隆拿將在主場先鬥馬德里體育會；力爭繼前屆再登頂的西甲「一哥」皇家馬德里，則率先作客巴斯克球隊皇家蘇斯達。賽事分兩回合舉行，首回合將依次於香港時間本月26及27日上演。

烏國U20亞盃響頭炮

U20亞洲盃昨在深圳續演分組賽，衛冕的烏茲別克隊在C組首戰鬥也門隊，藉上半場中段破門以1：0小勝，同組的伊朗隊以3：0輕取印尼隊後暫列榜首；至於上屆亞軍的伊拉克隊在B組遭朝鮮隊逼和1：1，沙特阿拉伯隊贏約旦隊1：0後暫登頂。

港隊晉亞團賽8強

羽毛球混合團體亞洲賽昨完成分組賽，日前戰畢B組兩賽的港隊藉印尼隊總場數以3：2擊敗馬來西亞隊，後者兩戰皆北下令港隊以次名晉8強；至於國家隊昨在A組末輪以3：2挫中華台北隊取首名資格，而日本隊則以同比數挫泰國隊，與後者以首、次名晉級。