精英籃球8強開戰 英華反勝北協闖啟德 4強鬥張振興

北協首節以7：2領先，但英華半場反超前22：20。下半場北協連中4個三分球及1個兩分球，一度以34：25領先。英華其後強攻禁區縮小差距，龍鑫與吳俊謙在尾段各罰中一球，加上北協的曾政杰最後追平兩分彈框而出，英華得以險勝。另外，張振興以48：26大勝漢華中學，將與英華會師4強。

英華隊長蔡浩東賽後與北協主將劉子健相擁落淚，坦言兩隊跟隨朱耀明教練訓練多年如兄弟，令對方無緣啟德感到抱歉。他提到受南華於香港甲一男子籃球聯賽總決賽反勝奪冠啟發，「他們第4節曾落後20分，都是一球一球打好部署」。其餘賽果，寶覺中學以50：48險勝裘錦秋中學（葵涌），拔萃男書院則以60：25輕取匯基書院（大坑東）。

丘琦獻雙雙 領女拔萃挫永隆

女子組8強方面，拔萃女書院主將康穎霖雖開賽不足兩分鐘因傷退場，但有丘琦貢獻「雙雙」的16分及11個籃板，終以46：35淘汰浸信會永隆中學，賽後教練黃嘉樂讚揚麾下節奏控制得宜，更以全場緊迫戰術成功導致對手失誤；女拔萃晉級後將與以69：8大勝九龍真光中學的協恩中學爭入決賽。此外，中華基督教青年會中學以43：40挫英華女學校，裘錦秋則以67：43擊敗漢華。