葉漢文公路亞洲賽稱霸 黃金寶後34年來再有港將登頂

港隊在男子青年個人公路賽派出葉漢文、鍾兆剛、李恩浩及李昀俊參賽，葉漢文一直與泰國隊及伊朗隊運動員在領先車群，在最後600米發力衝刺，最終以總時間2小時40分17秒率先衝線，僅以3秒之差力壓伊朗隊車手Nabi Seyyed Mohammad Mirbagheri Firoozabadi及東道主泰國隊車手Thanapat Sakuntae勇奪金牌，並繼1991年黃金寶後，成為第2名港將在亞洲男子青年個人公路賽奪冠。李恩浩、李昀俊及鍾兆剛則分別以第10、19及24名完賽。

港隊暫奪2金2銀4銅

港隊今屆派出超過30名車手參賽，經過第7日賽事暫獲2金2銀4銅，包括在男女混合團體計時賽奪得銅牌、聶偉文於男子元老組個人計時賽55至59歲組別奪金，以及江琳與余亦文在女子元老組個人計時賽35至39歲組別分獲銀、銅牌。港隊今日將戰男子U23組個人公路賽，並在最後兩日迎女子精英及U23組、以及男子精英組個人公路賽。