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體育

國家隊冬季兩項添金 本屆亞冬運累奪32金獨佔鰲頭

【明報專訊】在哈爾濱舉行的第9屆亞洲冬季運動會今夜閉幕，東道主的中國國家隊昨於冬季兩項的女子4×6公里接力賽再添一金，累計拿下32面金牌獨領風騷。至於重頭戲之一的男、女子個人花樣滑冰則分別由韓國隊的車俊煥及金彩然稱王封后。

由唐佳琳、文穎、褚源蒙、孟繁棋組成的冬季兩項女隊昨出戰4×6公里接力賽，雖然打頭陣的唐佳琳在射擊項目出現失誤，隊友文穎力追下僅以第3名完成前半節。不過褚源蒙與孟繁棋後半段發力，後者更在尾段助國家隊反超前韓國隊，最終以1小時29分06.3秒率先完成，以21秒之差力壓韓國奪金，銅牌得主則是落後國家隊55.6秒的哈薩克隊。國家隊今屆亞冬運累計32金26銀24銅在獎牌榜獨領風騷，已篤定成為近18年來最多金牌數的一屆。

另外，亞冬運重頭戲之一的男、女子個人花樣滑冰昨上演第2項的自由滑。其中18歲韓國隊女將金彩然日前在首戰的短曲暫居次席，昨在自由滑以一套完美無扣分的動作完成，取得147.56分，終以總分219.44，反壓取211.9分的24歲日本隊3屆世界賽盟主坂本花織封后。至於23歲韓將車俊煥在男子花滑自由滑187.60分居首，總分取281.69，力壓日本隊好手鍵山優真封王，為韓國隊摘下今屆第15金。

今晚8時閉幕 主題望春

亞冬運將於今晚8時舉行閉幕禮，主題由從開幕禮的「守冬」變為閉幕禮的「望春」，呼應「冬去春來，生生不息」的價值理念，共同展望屬於亞洲的繁榮發展與美好未來。而據新華社報道，國家總理李強將會代表出席，並為來華出席閉幕禮的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

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