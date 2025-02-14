冰球港隊受襲後返港 冰壺男隊4強負韓 今銅牌戰鬥國家隊爭零的突破

【明報專訊】中國香港冰球男子隊日前在哈爾濱亞洲冬季運動會對土庫曼隊賽後有3名球員被對手襲擊受傷。球隊昨午返港，隊長梁健邦認為今次屬罕有事件，不希望因而影響外界對冰球的觀感；至於男子冰壺港隊昨晚首度打入4強，最終以2：13不敵韓國隊，今早9時轉戰銅牌賽對國家隊，爭取港隊歷來首面獎牌。
冰球港隊周日亞冬運在分組賽C組以5：1贏土庫曼隊，比賽期間已有推撞，賽後握手時有港隊球員被對手扯頭盔及揮拳襲擊，其中一人手部之後需縫針。港協暨奧委會事後強烈譴責，要求國際冰球總會懲處，最終涉事4名土庫曼隊球員被罰即時停賽，不能參與今屆亞冬運餘下賽事。而港隊隨後在半準決賽以0：24負哈薩克隊止步。
冰總主席陳恩永讚隊員克制
隨隊返港的中國香港冰球總會主席陳恩永，在香港國際機場向傳媒補充，事發後已立即與主教練向國際冰總正式投訴，認為事件暫告一段落，嘉許港隊球員在過程中表現專業、克制，並在比賽上了寶貴一課，「隊員有學生、有在職人士，犧牲了很多平日私人時間備戰，最終在半準決賽敗陣專業球隊是收貨」。他再次感謝港府、文體旅局及港協暨奧委會在事件中的支持。
隊長梁健邦指事件罕見 盼不影響大眾觀感
冰球港隊隊長梁健邦表示，3名受傷隊友已康復並無大礙，在下一場比賽已可落場。他亦代表全隊感謝特首李家超及文體旅局長羅淑佩等，事發後到運動員村探訪及鼓勵受傷球員，以及醫療團隊的協助，「今次事件大家都不想發生，但隊員都保持冷靜，不希望事件會影響到大家對冰球的觀感。其實冰球碰撞一定有，今次是好罕有的事件，是在賽後握手時發生。在國際賽好少會打架，就算比賽時都好少，所以屬特殊事件」。
另邊廂，由隊長張卓華、鄭政楠、鍾卓熙及甄浩天組成的男子冰壺港隊，小組次名出線後，昨午資格賽以8：5反勝哈薩克隊，首度參賽即歷史性躋身4強，同晚對韓國隊力戰6局，終以2：13敗陣，今早9時將與在4強以6：7反負予菲律賓隊的國家隊爭銅牌，為港隊力爭自1986年起參與9屆亞冬運以來第一面獎牌；女子冰壺港隊昨在小組最後一場3：6負哈薩克隊，排小組第6名無緣晉級。