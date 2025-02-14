冰球港隊受襲後返港 冰壺男隊4強負韓 今銅牌戰鬥國家隊爭零的突破

冰球港隊周日亞冬運在分組賽C組以5：1贏土庫曼隊，比賽期間已有推撞，賽後握手時有港隊球員被對手扯頭盔及揮拳襲擊，其中一人手部之後需縫針。港協暨奧委會事後強烈譴責，要求國際冰球總會懲處，最終涉事4名土庫曼隊球員被罰即時停賽，不能參與今屆亞冬運餘下賽事。而港隊隨後在半準決賽以0：24負哈薩克隊止步。

冰總主席陳恩永讚隊員克制

隨隊返港的中國香港冰球總會主席陳恩永，在香港國際機場向傳媒補充，事發後已立即與主教練向國際冰總正式投訴，認為事件暫告一段落，嘉許港隊球員在過程中表現專業、克制，並在比賽上了寶貴一課，「隊員有學生、有在職人士，犧牲了很多平日私人時間備戰，最終在半準決賽敗陣專業球隊是收貨」。他再次感謝港府、文體旅局及港協暨奧委會在事件中的支持。

隊長梁健邦指事件罕見 盼不影響大眾觀感

冰球港隊隊長梁健邦表示，3名受傷隊友已康復並無大礙，在下一場比賽已可落場。他亦代表全隊感謝特首李家超及文體旅局長羅淑佩等，事發後到運動員村探訪及鼓勵受傷球員，以及醫療團隊的協助，「今次事件大家都不想發生，但隊員都保持冷靜，不希望事件會影響到大家對冰球的觀感。其實冰球碰撞一定有，今次是好罕有的事件，是在賽後握手時發生。在國際賽好少會打架，就算比賽時都好少，所以屬特殊事件」。

另邊廂，由隊長張卓華、鄭政楠、鍾卓熙及甄浩天組成的男子冰壺港隊，小組次名出線後，昨午資格賽以8：5反勝哈薩克隊，首度參賽即歷史性躋身4強，同晚對韓國隊力戰6局，終以2：13敗陣，今早9時將與在4強以6：7反負予菲律賓隊的國家隊爭銅牌，為港隊力爭自1986年起參與9屆亞冬運以來第一面獎牌；女子冰壺港隊昨在小組最後一場3：6負哈薩克隊，排小組第6名無緣晉級。