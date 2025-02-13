體壇快訊：張家朗失男花世一

港隊亞團賽挫大馬

港隊昨早在青島舉行的羽毛球混合團體亞洲賽分組賽B組第2場強陣出擊，憑「鄧吳配」鄧俊文／吳芷柔於混雙、李卓耀在男單及「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖於女雙勝出，總場數以3：2擊敗馬來西亞隊，賽後1勝1負暫列小組第2名，保住首兩名出線8強的希望。

傅家俊威爾斯賽首圈止步

香港桌球手傅家俊昨晨在威爾斯公開賽首圈硬撼去年世界賽冠軍球手基倫威爾遜，「神奇小子」首局先拔頭籌後，被對手連取3局落後。他其後在第6局打出單棒139度，追成局數3：3，惟決勝局終以1：103不敵對手，局數僅負3：4無緣晉級。

杜蘭特生涯得分破3萬

杜蘭特昨在NBA常規賽傷癒復出即攻入全場最高的34分，並在職業生涯突破3萬分大關，成為NBA史上第8名球員兼第3快達此成就，但他效力的鳳凰城太陽主場仍以112：119不敵孟菲斯灰熊，近6仗輸5場。洛杉磯湖人同日釋出中鋒基斯頓活特，簽入自由身的烏克蘭籍中鋒阿歷士蘭。

莎芭倫卡卡塔爾賽次圈敗退

在澳網女單決賽飲恨得亞軍的白俄羅斯籍世一莎芭倫卡，昨在WTA卡塔爾網球公開賽次圈，爆冷以盤數1：2反負俄羅斯籍球手阿歷山杜娃；7號種子國家隊星將鄭欽文則以0：2受挫突尼斯籍的查比雅。其他種子球手美籍的嘉奧芙、艾瑪娜華露及西班牙籍的芭杜莎，亦以同一比數不敵4名非種子球手，無緣16強。