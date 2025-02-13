國家隊亞冬運添4金 滑雪登山3項目盡攬三甲

今屆亞冬運滑雪登山項目舉行兩日比賽，在周日首日比賽中分別在男、女子短距離稱王封后的布魯爾及次旦玉珍，與其餘4名分獲兩銀兩銅的隊友包辦6面獎牌，這兩名國家隊好手昨在混合接力攜手強勢出戰，以27分48.67秒衝線再度登頂，由於亞、季軍亦是隊友，令這項目今屆9面獎牌盡落國家隊手中。

國家隊昨包攬三甲尚有自由式滑雪女子大跳台項目，劉夢婷在兩輪比賽取得175.50分提前鎖定冠軍，隊友韓林杉及楊如意分別以162.75分和159.50分獲第2和3名。越野滑雪最後一日比賽方面，國家隊在女子4×5公里接力以53分59.3秒，以1分25.2秒拋離亞軍哈薩克隊奪金；男子隊則以1小時12分09.6秒，以3.2秒優勢險勝日本隊封王，也是國家隊在亞冬會歷來男子越野滑雪團體項目首金。國家隊以31金26銀22銅共79面獎牌續領前，韓國隊12金13銀12銅居次，第3位是7金7銀13銅的日本隊。

港冰壺男隊闖淘汰賽今鬥哈薩克

港隊方面，由隊長張卓華、鄭政楠、鍾卓熙及甄浩天組成的男子冰壺隊，昨在循環賽以15：1大勝沙特阿拉伯隊，賽後5戰4勝排B組次名穩入淘汰賽階段，今午2時會與哈薩克隊爭入4強。另港女子隊同日先後以8：1和15：1大勝中華台北及卡塔爾隊，取得第3場勝仗。