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2025年2月13日星期四
比寧咸補時絕殺 雲尼參與兩入球抗嘲諷 皇馬反勝曼城搶晉級先機
多蒙特新帥高華締首捷 PSG法甲內訌破比斯特
內地小將西班牙集訓重創腦死 家屬控拒付醫療費 北京足協：事情已處理好
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艾華頓膺港超1月MVP 季內第2次得獎
足壇快遞：國青U20亞盃旗開得勝
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國家隊亞冬運添4金 滑雪登山3項目盡攬三甲
WTT推改革 撤強制參賽要求
浪琴國際馬術盛典明展開 6退役賽駒投身表演
體壇快訊：張家朗失男花世一
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【明報專訊】（請看附圖）
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