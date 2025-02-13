內地小將西班牙集訓重創腦死 家屬控拒付醫療費 北京足協：事情已處理好

內地傳媒報道，入選北京全運隊的郭嘉璇本月初到西班牙作國外集訓，惟友賽當地球隊RC Alcobendas期間，郭嘉璇剷球時被對方球員膝蓋撞到頭部後昏迷。郭嘉璇的哥哥其後在小紅書帳戶發文，稱郭嘉璇「因顱內出血過多，已經宣布腦死亡」，其父不願意在當地醫院解剖，希望可盡快乘坐專機回國接受進一步治療，冀能覓得一線生機。當時北京足協主席劉軍曾承諾「會為郭嘉璇的治療負責到底」。不過郭嘉璇父親向當地法院提交諒解書後，北京足協卻反口稱「只負責當地治療及運送回國的運用」，更稱回國後的治療費用「應由雙方共同承擔」，令郭的家人大感憤怒。

料送返北京就醫 治療費用分帳未明

針對郭嘉璇哥哥的公開指控，北京足協發言人稱「目前事情已經處理好」，將會轉運郭嘉璇至北京天壇醫院，安排最好的醫生為郭嘉璇治療。不過有關回國後的治療費用問題，發言人僅稱不方便透露，亦未有正面回應是否已為包括郭嘉璇在內的全體球員，購買運動員專屬的意外保險。