比寧咸補時絕殺 雲尼參與兩入球抗嘲諷 皇馬反勝曼城搶晉級先機

主場出擊的曼城由艾寧夏蘭特19分鐘近射先開紀錄，助半場領先一球。皇馬憑基利安麥巴比60分鐘車身抽射扳平。80分鐘，丹尼施巴路斯禁區內撞跌菲爾科頓被罰12碼，夏蘭特主射中鵠梅開二度。6分鐘後，雲尼斯奧斯射門被曼城門將艾達臣摩拉斯擋出，後備入替不久的巴謙戴亞斯補射入網。補時2分鐘，雲尼斯奧斯半單刀挑起皮球笠過艾達臣，造就祖迪比寧咸射入空門，為「銀河艦隊」反勝3：2，並終止曼城連續34場歐聯主場不敗。比寧咸加盟皇馬後，第6次在補時絕殺對手，並替這支西甲班霸成首隊取第300場歐聯勝仗。兩隊下周四次回合在班拿貝球場決勝負。

遭掛標語諷失金球獎 雲尼：給我更大動力

雲尼斯奧斯全場被曼城球迷「招呼」，每逢觸球就噓聲不斷，開賽前看台上還展示一幅巨型橫額，展示曼城中場洛迪卡斯簡迪親吻金球獎的相片，並以曼市傳奇樂隊Oasis代表作歌曲之一《Stop Crying Your Heart Out》（收起你的眼淚）作為標語，以諷刺雲尼斯奧斯去年大熱倒灶失落金球獎，以及皇馬全隊憤然缺席頒獎禮一事。

不過這名24歲巴西國腳以表現回應，參與了皇馬尾段兩個入球，當選昨仗最佳球員，慶祝入球時更曾指向手袖皇馬贏得15次歐聯的臂章，他賽後解釋：「我看到橫額，但對方球迷的挑釁，只會給我更大動力。」這名翼鋒又稱，會續跟球會談續約事宜，希望可留效一段長時間。

曼城今屆歐聯4仗未能把握領先

曼城今季表現續不穩，連同昨仗今屆歐聯已有4場領先下被追平或反負，包括主場對飛燕諾領先3球下被追平，以及作客領先兩球下2：4反負巴黎聖日耳門。此外，藍月今屆歐聯最後15分鐘共失7球，比其餘球隊都多，且近24場各項賽事輸了12場。領隊哥迪奧拿賽後也稱球隊重複犯錯，「今季發生過很多次這情况，在歐聯及英超的比賽最後時刻將勝利拱手相讓」。這仗亦是哥帥帶領的曼城，首次在主場被攻門20次。