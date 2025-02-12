拜仁歐聯附訪些路迪 鋒力較量 卡尼前田俱大勇

拜仁在歐聯吞下3場作客敗仗，分別不敵阿士東維拉、巴塞隆拿及飛燕諾，最終8戰只得15分排第12名，無緣前八直接出線16強。不過這支德甲班霸自1989年以來，在歐洲賽對蘇格蘭球隊保持13場不敗，取得9勝4和，包括7年多前在分組賽作客2：1挫些路迪，而且英格蘭隊射手哈利卡尼在各賽事近4場入6球，協助球隊在聯賽七連勝高踞榜首。

些路迪在冬季轉會窗縱有前蘇格蘭足球先生的日本隊前鋒古橋亨梧離隊，轉投法甲球隊雷恩，不過球隊仍有另一日本國腳前田大然在本月3場入6球。這名27歲鋒將雖在上月底對瑞士球隊年青人時領紅被逐，但球會向歐洲足協上訴後，由停賽兩場獲減刑至一場，因此在最後一輪作客維拉「坐波監」後，今仗可刑滿復出。

飛燕諾陣前易帥 米蘭新鋒基文尼斯倒戈舊會

其餘賽事方面，飛燕諾主場迎戰AC米蘭賽前突然宣布與主帥派斯基解約，球會聲明解釋主因為「成績欠穩定及缺乏化學作用」，聯同助教及一名教練團成員離隊，由青年軍主帥保斯查特暫代領軍。這名47歲丹麥籍教頭去夏才接替轉投利物浦的史諾領軍，但在荷甲21仗僅得39分暫列第5名，最終上任僅7個月離任。AC米蘭則有本月才由飛燕諾加盟的23歲墨西哥國腳前鋒辛迪亞高基文尼斯即倒戈舊主，他首兩仗已貢獻入球助攻各一；同日法甲的摩納哥主場對葡超勁旅賓菲加，兩軍去年11月曾在歐聯第5輪交手，後者藉尾段連入兩球作客反勝3：2。