利物浦再上路征愛華頓 誓贏波鞏英超優勢 莫耶斯隔12年再迎默郡打吡

利物浦日前在英格蘭足總盃爆冷被淘汰，無緣問鼎四冠王後，明晨重返英超在補賽作客同市宿敵愛華頓，將要收拾心情鞏固榜首領先優勢；「拖肥」則有領隊莫耶斯相隔近12年，再迎默西塞德郡打吡。

史諾認賽程密 上仗輪換有因

利物浦今季英超表現出色，23戰56分只輸一場高踞榜首，踢少一場領先次席的阿仙奴6分，若今仗再下一城便可將優勢擴大至9分。不過踏入2025年，「紅軍」在3項盃賽已輸3場，包括日前在英足盃第4圈正選大幅輪換下，爆冷作客0：1被英冠榜尾球隊普利茅夫淘汰。不過球隊上月冬季轉會窗未有增兵下，英足盃出局或可更專注英超及歐聯兩大戰線，包括本月聯賽連場硬仗，先有明晨作客愛華頓，然後月底接連作客阿士東維拉與曼城，以及主場鬥紐卡素。主帥史諾也承認賽程頻密，「我們（英足盃）輪換是有原因，不是突然決定。最近我們平均每周都要踢兩場比賽，對球員來說，偶爾一周一賽是有好處」。利物浦右閘阿歷山大阿諾特續則因傷上陣成疑。

衛冕曼聯英足盃16強迎富咸

曼城鬥異軍普利茅夫

這場默西塞德郡打吡原定去年12月初舉行，但因風暴肆虐而改期。愛華頓亦在英足盃第4圈出局，主場以0：2負般尼茅夫，不過自上月初莫耶斯回歸領軍後，聯賽戰績明顯好轉已取三連勝，23戰26分排16位。這名61歲蘇格蘭籍名帥繼2013年5月後，相隔12年再戰默郡打吡，也是球隊來季轉新球場前，在葛迪遜公園球場的最後一場打吡戰。拖肥的塞內加爾國腳翼鋒伊利文尼戴耶已連續3場聯賽建功，這仗將與同來自非洲的利物浦埃及國腳兼首席射手穆罕默德沙拿鬥法。

此外，英足盃完成16強抽籤（見表），英超球隊水晶宮昨在第4圈憑翼衛丹尼爾蒙路斯及21歲小將祖斯甸迪雲尼在上、下半場各入一球，作客2：0挫英乙球隊唐卡士打，晉級後將鬥英冠的米禾爾；爆冷淘汰利物浦的普利茅夫將作客惡鬥7屆冠軍曼城，同時有3場英超對壘，包括衛冕的曼聯主場迎戰富咸、紐卡素對白禮頓以及般尼茅夫鬥狼隊。