粉嶺下月初演LIV巡迴賽 台球手李玠柏盼再創佳績

LIV巡迴賽連續兩屆落戶香港，為今季14站賽事的第3站。來自台灣的李玠柏去年12月舉行LIV資格賽力壓群雄，以冠軍姿態取得新賽季參賽資格。他在剛過去的周末在今季首擊利雅得站迎來考驗，以總成績低標準4桿並列第40名。作為首名參與此賽事的華人球手，坦承取得入場券意義重大，「身為職業球手，還是嘗試着挑戰更高的巡迴賽。由亞巡賽來到LIV對我來說是大挑戰，也很享受這樣的挑戰」。他又希望日後更多華人球手加入LIV，「讓我不會感覺這麼孤單」。

李玠柏對粉嶺球場絕不陌生，前年香港公開賽曾在此打出職業生涯首個一桿入洞，贏得一部名車。他稱過去在香港比賽成績都不錯，已期待下月重臨獻技，「在這裏有很甜美的回憶，這次回來參加的是LIV比賽，讓我倍加期待，希望能有好成績」。談及LIV處子賽季目標，他稱希望能打進個人排名前24位。

列特：縮至54洞須保穩定

下月同重遊福地的還有去年11月揚威香港公開賽的美籍球手列特，代表4 Aces隊出戰的他指出LIV香港站與香港公開賽的最大分別，在於比賽洞數由72縮短至54洞，「在72洞比賽中，你可以在一輪糟糕的比賽中恢復過來；但在這裏從比賽開始就要踩盡油門，保持穩定發揮，不可能有稍息的一天」。