港男冰球隊亞冬運無緣4強 受襲後再上陣 不敵哈薩克

港隊周日分組賽對土庫曼賽後遭對手球員圍毆後，前晚如常戰淘汰賽對吉爾吉斯，最終加時負5：6，故8強需惡鬥分組賽A組5戰全勝居首的勁旅哈薩克隊。哈薩克陣中多名球員征戰俄羅斯大陸冰球聯盟（KHL），港隊甫開賽陷入苦戰，首節已落後0：8；哈薩克其後兩節延續壓倒性優勢，使港隊單節分別再失7球及9球，結果以0：24吞敗。

其餘港將方面，朱定文轉戰速度滑冰男子1000米賽，以1分19.38秒完成，在23名參賽者中位列第18名。19歲小將羅靖淳則在女子1000米以1分37.38秒，在20名選手中排第19名。冰壺男子港隊在分組賽以10：2輕取卡塔爾隊；女隊則先後以3：9及2：9，連負中國國家隊和日本隊。至於兩名花滑港將趙向黎及袁立勤在男子短節目分列第12及13名。

國家隊添6金 速度滑冰橫掃

另外，國家隊昨進帳6金5銀5銅，獎牌榜累積27金23銀20銅居首；其中速度滑冰隊昨再橫掃4金，包括寧忠岩與韓梅在1000米稱王封后，另於男、女子團體追逐賽摘冠，累計11金5銀5銅收官。國家隊另於自由式滑雪添兩金，分別為出戰女子坡面障礙技巧的劉夢婷，以及女子雙人技巧組合女子雙人技巧同步組合馮俊熙／王雪。