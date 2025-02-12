當錫湖人地標響頭炮 挫爵士賽前感緊張 信與占士合作無間

盧卡當錫在本月初意外地被獨行俠交易至湖人，結束6年半在達拉斯的生涯，轉戰洛杉磯。這名25歲斯洛文尼亞籍球星近期因傷避戰至昨日終告傷癒首度為「紫金軍團」處子登場，昔日獨行俠前輩的NBA名宿「德國槍」諾維斯基亦成為座上客捧場。

是役賽前的球員介紹，當現場播報員喊出「盧卡當錫」時，當錫更獲全場球迷熱烈歡迎。而他此仗伙拍「大帝」勒邦占士、八村壘、韋列士及雅臣希斯一同正選登場，並以一記三分球取得在新東家首個入球。

雖然當錫其後手感平平，全場14投5中僅得35.7%投籃命中率，三分球亦只有7投1中，連同3個罰球僅貢獻14分，但一眾湖人隊友狀態不俗，其中占士貢獻全場最高的24分，連帶7個籃板及8次助攻，加上後備兵佐敦高雲攻入17分，在全隊共7人得分上雙下，最終輕鬆在主場以132：113輕取猶他爵士，取六連勝後以32勝19負暫列西岸第4位。

艾榮偕崔爾楊格遞補戰明星賽

賽後當錫笑言：「在賽前我確實有些緊張，但當來到場上我感到樂在其中，亦很感激在介紹我出場時大家對我的熱情歡迎，這是特別的時刻。」而他又大讚已年屆40歲的占士在場上的智慧令人難以置信，並深信他倆在場上可以合作無間。

至於同日達拉斯獨行俠在主場力戰至加時以128：129僅負薩克拉門托帝王之餘，更有中鋒加福特右膝受傷退下火線，繼日前新加盟的「一眉」安東尼戴維斯後再添內線傷兵。

此外，聯盟昨宣布由獨行俠球星艾榮，取代其隊友安東尼戴維斯補選入圍下周一在三藩市上演的NBA明星賽；而亞特蘭大鷹隊星級控衛崔爾楊格，則頂替同因傷退賽的密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普參戰明星賽。

賓西蒙斯投快艇 簽約至季尾

另外，近日被布魯克林籃網裁走的28歲澳洲籍球星賓西蒙斯，昨落實以自由身加盟洛杉磯快艇，據報合約僅至今季尾，合約總值1100萬美元（約8600萬港元）。