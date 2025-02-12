南華大逆轉永倫 重奪甲一總冠軍 克服第3節落後20分劣勢 蘇柏軒入絕殺兩分

昨仗修頓座無虛席，有球迷站在最頂層座位旁觀賽。總場數1：2落後的永倫背水一戰下作出陣容改變，正選先收起射手余理洋並擺出連浩駿。

「黃金戰士」上半場靠泰那獨取25分及中鋒蓋帝斯已獻「雙雙」下，以43：35領先南華。下半場永倫早段再打出一段12：6攻勢，戰畢第3節拉開67：47，成兩軍是役最大分差。

林民淇單節轟13分 曾湛元膺 MVP

不過南華在末節藉加快速率收復失地，包括林民淇單節取13分，領銜反超76：75，加上蘇柏軒在完場前最後一擊轉身射入兩分球，助球隊終以81：79絕殺永倫，場數贏3：1，重奪失落一屆的總冠軍，陣中主將曾湛元則當選賽事MVP。

由板凳出發的蘇柏軒賽後坦言處理絕殺球時並沒他想，並感興奮道：「只是見到有機會便果斷出手，射入後像放下心頭大石」。至於曾湛元對獲選為MVP感驚喜，又表明這獎項及冠軍亦增強在月底兩場代表港隊出戰亞洲盃外圍賽分組賽的信心。而作為首年執教南華便奪冠的主教練羅意庭，稱當刻心情難用言語形容，並提到使用小球陣容和加快比賽節奏是反勝關鍵。

另外，滿貫昨在名次賽以91：65大勝漢友，取得今季總成績第5名。