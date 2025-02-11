體壇快訊：田總稱渣馬4 DQ跑手不涉代跑

南華今再挫永倫即甲一封王

香港甲一男子籃球聯賽今晚8時40分在修頓室內場館上演總決賽第4戰，南華上周四以92：83擊敗永倫後總場數領先2：1，今仗只要再下一城便能相隔4年再次封王；至於常規賽第3名的滿貫與第5名的漢友無緣季後賽4強後，將於晚上7時在頭場名次賽爭總成績第5名。

傑運展開公眾投票至下月9日

「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」將於4月17日在灣仔會展舉行頒獎典禮，港協暨奧委會昨公布候選運動員名單，共收到116個提名，即日起至下月9日展開公眾網上投票（sportstar2024.hkolympic.org）；本月22日於新城市廣場舉行傑運展覽及宣傳活動。

艾卡拉斯首摘室內賽錦標

西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯昨在鹿特丹網球公開賽男單決賽，頭號種子身分以6：4、3：6、6：2挫3號種子澳洲籍球手迪文亞，生涯首在室內賽封王。而ATP達拉斯公開賽男單決賽，加拿大籍的沙普華路夫以直落兩盤7：6（7：5）、6：3，擊敗次號種子挪威籍的卡斯柏魯迪奪標。