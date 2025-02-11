國家隊暫奪21金單屆新高 破2007年長春亞冬運19金紀錄

短道速滑豐收 國手高亭宇攬3金

昨產生7面金牌，國家隊在短道速滑「大豐收」奪得3金，其中亞洲兼賽會紀錄保持者的高亭宇在男子短道速滑500米決賽，滑出34.95秒，僅以0.02秒之微險勝日本隊選手森重航，順利衛冕。這名27歲好手隨後再與隊友寧忠岩和廉子文，在男子短距離團體追逐賽決賽以1分19.22秒奪金，連同日前的男子100米金牌，成為3金得主。而楊濱瑜、韓梅和太智恩則在女子3000米決賽包辦三甲。

其餘賽事方面，由徐夢桃、李心鵬及齊廣璞組成的國家隊在自由式滑雪的空中技巧混合團體決賽，總計獲305.64分奪金；熊詩芮於單板滑雪女子大跳台決賽跳出總分164分，力壓156.75分的隊友張小楠封后；楊文龍則在單板滑雪男子大跳台決賽，以總分193.25分稱王，姜鑫傑以160.25分摘銀。獎牌榜方面，國家隊昨收穫6金3銀1銅，累積21金18銀15銅共54面獎牌續居榜首，韓國隊以11金10銀9銅排次席。

港將朱定文短道速滑500米18位完賽

港隊方面，朱定文昨早出戰男子短道速滑500米決賽，第3組I道做出39.42秒下，在24名選手中排第18名完賽，他今午將轉戰短道速滑100米決賽；至於冰壺項目，男子隊在B組分組賽以7：3力克日本隊，取得兩連勝；女子隊則以2：9負韓國隊。男、女港隊今續戰分組賽。今日其餘賽事，首戰亞冬運的19歲小將羅靖淳將出戰女子短道速滑1000米決賽，袁立勤則迎男子花樣滑冰個人滑短節目。