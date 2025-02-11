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體育

一眉掛彩無緣明星賽 觸傷內收肌恐休戰1月

【明報專訊】NBA球隊達拉斯獨行俠早前與洛杉磯湖人達成重磅交易，其中「一眉」安東尼戴維斯日前為新東家首上陣卻在第3節傷出，據報這名31歲中鋒因傷將缺陣數周甚至長達一個月。

安東尼戴維斯前日在獨行俠處子戰上陣31分鐘交出26分、16個籃板及7次助攻，領銜主場以116：105擊敗侯斯頓火箭，惟他第3節時在沒跟對手接觸下倒地受傷離場。據《ESPN》記者Shams Charania消息稱，這名入選明星賽奧尼爾隊的球星，因左側內收肌拉傷將要缺陣數周，無緣下周一NBA明星賽之餘，甚至或養傷長達一個月。

至於獨行俠班主杜蒙特（Patrick Dumont）就盧卡當錫與安東尼戴維斯的互換交易開腔，暗諷前者態度未達要求，「如果你看聯盟中的偉大球員，像米高佐敦、拉利布特、高比拜仁和奧尼爾每天都非常努力，一心一意想要勝利。若沒有這些特質，你就不應成為達拉斯獨行俠一員」。

字母哥同因傷缺陣明星賽

此外，密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普確定因小腿拉傷缺陣一周，意味與安東尼戴維斯齊無緣明星賽，聯盟將會額外挑選兩名替代球員。公鹿昨在常規賽仍憑後衛李拿特奪全場最高43分，主場以135：127挫費城76人，賽後以28勝23負排東岸第5。

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