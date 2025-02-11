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體育

紅軍英足盃出局四冠夢碎 輪換下負英冠包尾普利茅夫 史諾：傷透球迷心

【明報專訊】英格蘭足總盃第4圈昨爆大冷，英超一哥利物浦派遣大部分副選上陣下，作客0：1不敵英冠包尾大幡普利茅夫，今季「四冠王」隨即夢碎；而熱刺作客1：2不敵有曼聯借將拉舒福特後備上陣「地標」的阿士東維拉後，亦告4天內連續在兩個國內盃賽出局。

利物浦作客普利茅夫賽前被視為強弱懸殊之戰，惟「紅軍」此役正選陣容，與上周中英格蘭聯賽盃4強次回合主場大勝熱刺4：0相比有10個調動，穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克等多名主將均被收起，但仍有路易斯迪亞斯及迪亞高祖達掛帥，卻因中場哈維艾利洛於53分鐘禁區內犯手球被罰12碼，被普軍前鋒賴恩哈迪操刀中鵠，終令紅軍以1球飲恨，無緣16強兼今季緣慳四冠王。

紅軍領隊史諾賽後非常失望但無悔輪換麾下，「這賽果傷透球迷和球員的心，但球隊已奮戰100分鐘，必須稱讚對手有良好備戰計畫和努力不懈」。至於上月取代曼聯名宿朗尼執教普軍的波斯尼亞籍少帥梅斯歷則說：「我常被讚口齒伶俐，現卻語塞了。這是個偉大時刻，神奇的一天，這天屬於我們。」

拉舒福特後備演維拉處子戰

熱刺再敗4日失兩盃

至於在英聯盃4強兩回合反負紅軍出局的熱刺，分別在開賽1分鐘和64分鐘被阿士東維拉的積及藍斯及摩根羅渣士破門。維拉一對新兵借將拉舒福特及馬高阿辛斯奧於66分鐘一同後備上陣「地標」。熱刺至末段才藉新借將馬菲斯泰爾開齋，惟仍以1：2敗走，領隊普斯迪高路則續成下個被炒大熱門。另狼隊作客2：0淘汰英冠球隊布力般流浪。

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