港冰球隊挫土庫曼後爆衝突 國家隊亞冬運豐收5項攬前三 滑雪登山首辦男女隊奪魁

衝突歷時1分鐘港將曾被圍毆

3土軍選手被罰勢遭追加處罰

香港和土庫曼男子冰球隊賽前同在C組兩連捷，故昨狹路相逢鬥得激烈，其間不時疑有過火表現，最終港隊技高一籌以5：1勝出，之後兩軍握手期間發生衝突，有港將頭盔被打至飛脫，且有港將倒地，亦有倒地者被部分土庫曼球員圍毆，為保護自己需俯伏地上，無法站起來。衝突事件持續約1分鐘後結束。

裁判其後宣布，因「打架」判處3名土庫曼球員「5分鐘大罰+20分鐘違例」處罰。據悉他們或將面臨追加處罰。至於賽前兩連敗的香港女子冰球隊則在B組第3輪以1：6不敵中華台北。另外，港女子冰壺隊循環賽先負菲律賓隊2：7後勝泰國隊9：3；港男子隊則先負國家隊2：9後贏泰國16：1。

西藏選手次旦玉珍滑雪登山奪金 國家隊暫奪44牌領先獎牌榜

此外，國家隊分別在速度滑冰男子5000米、越野滑雪女子5公里（自由技術）、自由式滑雪男子個人空中技巧，以及首次亮相亞冬運的滑雪登山男及女子短距離5個項目中包辦三甲，其中在後者封后的西藏運動員次旦玉珍賽後說：「我的心情非常激動，感謝一路上幫助我的人，這個成績，是大家共同努力的結果。作為入選中國體育代表團的西藏運動員，能夠在亞洲冬季運動會的賽場上奪冠，我深感榮耀。在接下來的比賽中，我會再接再厲。因為熱愛，所以更有動力！」

獎牌榜方面，國家隊以15金15銀14銅共44面獎牌領前，暫居次席的是11金9銀7銅得27牌的韓國隊，日本隊以3金2銀6銅得11牌排第3。