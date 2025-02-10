港冰球隊挫土庫曼後爆衝突 國家隊亞冬運豐收5項攬前三 滑雪登山首辦男女隊奪魁

【明報專訊】中國香港男子冰球隊昨在哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會C組第3輪以5：1挫土庫曼隊後，兩軍發生激烈衝突，其間有港將倒地及被圍毆，裁判事後宣布3名土庫曼球員受罰，並或面臨追加處罰。至於國家隊則大豐收，在5個項目中包辦前三甲，當中布魯爾及次旦玉珍更在首次亮相亞冬運的滑雪登山短距離項目中稱王封后。
衝突歷時1分鐘港將曾被圍毆
3土軍選手被罰勢遭追加處罰
香港和土庫曼男子冰球隊賽前同在C組兩連捷，故昨狹路相逢鬥得激烈，其間不時疑有過火表現，最終港隊技高一籌以5：1勝出，之後兩軍握手期間發生衝突，有港將頭盔被打至飛脫，且有港將倒地，亦有倒地者被部分土庫曼球員圍毆，為保護自己需俯伏地上，無法站起來。衝突事件持續約1分鐘後結束。
裁判其後宣布，因「打架」判處3名土庫曼球員「5分鐘大罰+20分鐘違例」處罰。據悉他們或將面臨追加處罰。至於賽前兩連敗的香港女子冰球隊則在B組第3輪以1：6不敵中華台北。另外，港女子冰壺隊循環賽先負菲律賓隊2：7後勝泰國隊9：3；港男子隊則先負國家隊2：9後贏泰國16：1。
西藏選手次旦玉珍滑雪登山奪金 國家隊暫奪44牌領先獎牌榜
此外，國家隊分別在速度滑冰男子5000米、越野滑雪女子5公里（自由技術）、自由式滑雪男子個人空中技巧，以及首次亮相亞冬運的滑雪登山男及女子短距離5個項目中包辦三甲，其中在後者封后的西藏運動員次旦玉珍賽後說：「我的心情非常激動，感謝一路上幫助我的人，這個成績，是大家共同努力的結果。作為入選中國體育代表團的西藏運動員，能夠在亞洲冬季運動會的賽場上奪冠，我深感榮耀。在接下來的比賽中，我會再接再厲。因為熱愛，所以更有動力！」
獎牌榜方面，國家隊以15金15銀14銅共44面獎牌領前，暫居次席的是11金9銀7銅得27牌的韓國隊，日本隊以3金2銀6銅得11牌排第3。