體壇快訊：大埔大勝港會 港超續居首

藥廠失分德甲落後拜仁8分

德甲衛冕之師利華古遜昨征戰禾夫斯堡，在全場15次攻門僅1中框下與「狼堡」踢成0：0，失兩分下已落後榜首拜仁慕尼黑8分，這支「二哥」的主帥沙比阿朗素則以連續27場作客聯賽不敗，追平已故德籍名帥拉迪克在1985至1992年的紀錄。另有新帥尼高高華首領軍的多蒙特在主場以1：2負史特加。

阿特蘭大狂勝守意甲季席

阿特蘭大昨在意甲作客以5：0大勝維羅納，一洗各賽事3場不勝頹風下穩守季席，意籍前鋒列迪古個人獨取4球下，以20球於意甲射手榜領放；同日AC米蘭作客安玻里，在兩軍下半場皆有球員領紅後，「紅黑軍」藉鋒將拉菲爾利亞奧及辛迪亞高基文尼斯建功贏2：0，後者加盟以來兩戰已取入球及助攻各一。

林詩棟星洲大滿貫奪3金

WTT乒乓球新加坡大滿貫昨煞科，國家隊的林詩棟在男單決戰在4強擊敗王楚欽的梁靖崑，林詩棟在先輸一局下終以局數4：2反勝稱霸，繼男雙及混雙再添金，女單方面，頭號種子的國手孫穎莎則以局數4：1擊敗隊友蒯曼封后，連帶男雙、女雙及混雙，國家隊在此賽5頂目悉數奪冠。

賓絲反勝古爾嘉阿賽封后

去年4月初為人母的27歲瑞士球手賓絲，繼在阿布扎比網球公開賽女單4強以盤數2：1反勝頭號種子哈薩克的雷芭堅娜後，昨又在決賽反勝美國的古爾嘉封后。ATP達拉斯公開賽男單4強方面，次號種子挪威的卡斯柏魯迪以2：1挫西班牙的謝美梅拿，決賽對手是加拿大的沙普華路夫。