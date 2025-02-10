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體育

姚潔貞半馬破大會紀錄摘冠 關節開刀休半月

【明報專訊】渣打香港馬拉松除了重頭戲的全馬賽事，今屆半馬同樣精彩，其中去年全馬本地女子冠軍的本地名將姚潔貞今屆轉戰半馬，以破大會紀錄的1小時15分09秒封后，她賽後笑言佳績屬意料之外，認為天氣乾爽及賽道有變或有利發揮，又透露左膝關節將會接受手術，休養後再戰其他國際賽。至於男子組半馬則由港將林穎璋以1小時7分38秒封王。

力爭出戰本年11月全運會的36歲港隊名將姚潔貞，昨在女子組半馬跑出1小時15分09秒輕鬆率先衝線，黃卓寧落後逾4分鐘的1小時19分58秒獲得亞軍，屈旨盈以1小時20分07秒摘季。姚潔貞賽後笑言佳績屬意料之外，認為天氣乾爽及賽道有少許改變下更有利發揮，「現時由於體重增加，需要通過舉重來抵消影響。今次比賽亦已使用貼布來應對腫脹問題」。她亦透露左膝關節長期勞損下，將要接受透明質酸注入手術，預料需休戰半個月，其後再復練備戰未來兩個月的亞洲錦標賽及漢堡馬拉松等國際賽。至於黃卓寧和屈旨盈賽後同認昨日的天氣比預期為好，在比賽初段也能保持速度，只是在上斜路段速度稍微下降，完賽時間與原定目標相近。

半馬男子組原本由兩名內地跑手賀應兵和孫曉陽以首兩名完賽，港將林穎璋則以1小時7分38秒摘季，但前兩者賽後被取消資格（DQ），結果林穎璋遞補稱王，黃冠衡及黃啟樂的名次亦升兩位，以1小時7分59秒及1小時10分10秒分別摘得亞、季軍。

10公里賽方面，港隊三項鐵人代表黃子圖、奧斯卡、葉德朗及香港田徑隊成員謝俊賢等人均角逐男子組，而結果則由內地內蒙古的19歲跑手劉艾岩跑出30分16秒奪冠，他本應與另一內地跑手徐國歌同攜手衝線，惟後者賽後被賽會DQ，較冠軍分別慢27秒和41秒的港將黃子圖及謝俊賢則獲遞補奪亞、季軍。黃子圖賽後坦言本身尋求第三度封王，「過往一直由三鐵運動員奪得10公里賽冠軍，我想延續這『傳統』，加上之前因傷未能參賽後，希望今次能重返賽場並取得好成績，可惜仍不敵內地跑手」。

曾曉彤衛冕女子組10公里賽

至於女子組由曾曉彤以35分16秒首名衝線，成功衛冕，時間快亞軍的三鐵港將韋祺（Cade Wright）6秒，季軍則是跑出37分05秒的黃祖琛。打破個人最佳成績（PB）的曾曉彤形容今次比賽驚險，「我在前6公里跟隨着原本領頭的韋祺，她跑得很快，我直至尾段見到有些機會才後來追上去」。

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