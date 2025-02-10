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體育

黃尹雋羅映潮全馬本地組稱王封后 肯尼亞男將包辦總成積三甲 傳下屆改賽道或跑入啟德

【明報專訊】第27屆渣打香港馬拉松昨早舉行，重頭戲全馬男、女子組賽事，分別由肯尼亞及白俄羅斯籍跑手稱王封后。男子本地冠軍則由港績保持者黃尹雋，以2小時21分04秒率先衝線，繼去年後再次稱王，他賽後表示未來4年目標是能衝擊渣馬總成績三甲；上月初在港珠澳大橋香港段半馬成本地最快女將的羅映潮，則以2小時39分56秒奪得本地女子組冠軍，她賽後喜極而泣，並將成績歸功於幕後團隊的支持。

羅映潮讚渣馬氣氛佳 別國賽難比

上屆僅以2小時53分24秒完賽的羅映潮，今屆以2小時39分56秒到達維園終點，大幅推前13分鐘兼創下個人最佳成績（PB），成為全馬本地女子組第1，總成績第8名，她賽後即與男友兼教練黃啟樂相擁，按不住激動情緒，並感謝道：「啟樂及日籍教練村尾慎悅這幾個月以來的支持，我覺得並非是我自己一個人跑，反而是背後有他們的推動，我才可以PB返來終點。」她又感激家人及朋友們均願意過來支持，「今（昨）天經過銅鑼灣時有很多人呼喊我，我覺得氣氛很好，我雖有到國外參加很多不同的比賽， 但我覺得其他比賽的氣氛完全比不上渣馬」。

對於會否順利取得本年11月全運會的參賽資格，羅映潮承認仍存有疑問，但對渣馬表現感到滿意，「我覺得我今（昨）天已盡力表現，剩下來的事情就控制不到，接下來將會稍事休息，始終今季由去年9月開始，直至今（昨）天的『大考』，我覺得有點累了，還未有計劃參與下一場比賽」。

黃尹雋盼突破2小時20分

至於香港紀錄保持者黃尹雋今屆在男子全馬以2小時21分04秒完成，續成為本地「一哥」，總成績第12名，時間較去年快2分19秒，本地亞、季軍分別是跑出2小時23分20秒的莊司暘及2小時24分11秒的張耀樑。衛冕本地冠軍的黃尹雋坦言未來目標一定是突破2小時20分，長遠來說是接近2小時10分，「我希望未來4年比賽能跟隨領先集團，最終衝擊總成績前3名，但稍後將短暫轉戰10公里及半馬賽，以便測試自己的速度」。

海外跑手方面，男子組由三名同樣來自肯尼亞的跑手包辦三甲，其中Bethwell Kipkemboi Rutto跑出2小時11分13秒稱霸；女子組則由35歲白俄羅斯籍的Volha Mazuronak以2小時27分率先衝線，雙雙贏得6.5萬美元（約50.6萬港元）獎金。

關祺回應改道啟德：會積極研究

另一方面，隨着啟德體育園於下月1日正式開幕，加上大會日前將今屆領取選手包地點移師至啟德體育園體藝館，首屆「渣打香港馬拉松博覽會」也落戶在同一場地舉行，故外界據傳下屆渣馬賽道可能有變，或將途經啟德，甚至以啟德作為終點，中國香港田徑總會主席關祺賽後並未正面回應會否更改路線，僅稱：「我們會積極研究可否在當中（啟德體育園）舉辦賽事的可能性。」

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