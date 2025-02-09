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體育

足壇快遞：陳晉一隨申花奪中超盃

【明報專訊】港足後衛陳晉一前晚隨上海申花出戰中國足協超級盃，出任正選左閘踢足全場下，藉隊友在補時4及7分鐘連入兩球，戲劇性以3：2反勝上季中超冠軍上海海港。陳晉一亦取得加盟大半年以來首個錦標，以迎接本月21日中超開季。

三箭日超盃破船封王

日本超級盃昨午在東京國立競技場展開，破紀錄有53,343人入場，最終上季日職亞軍廣島三箭，憑外援杜基艾斯蘭及後衛荒木隼人在上、下半場均以頭槌建功，終以2：0擊敗遣副選擔正、周二要踢亞冠精英聯賽的上季「雙冠王」神戶勝利船，相隔9年再奪日超盃，勝利船連續兩屆落敗。日職將於本周五開鑼。

卡尼起孖領拜仁七連勝

拜仁慕尼黑昨在德甲憑哈利卡尼以射入12碼梅開二度，加上另一鋒將利萊辛尼建功，協助主場以3：0輕取雲達不來梅，聯賽七連勝下21戰54分續高踞榜首。卡尼近期傳出明年初買斷條款將降至6500萬歐元（約5.23億港元），不過這名31歲射手賽後回應傳聞，稱在拜仁過得非常開心。

C朗40歲後首建功

葡萄牙國腳球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在上周三度過生日後，昨在沙特聯撞射建功，取得40歲後首個入球，加上新加盟前鋒祖漢杜蘭梅開二度，協助艾納斯主場以3：0大勝艾費哈，賽後19戰41分排第3，落後榜首伊蒂哈德8分。

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