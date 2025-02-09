馬古尼爭議頭槌領魔絕殺 淘汰李城闖英足盃16強 雲佬批越位在先

【明報專訊】衛冕之師曼聯昨在英格蘭足總盃第四圈憑守將哈利馬古尼在完場前補時的爭議性頭槌，終在主場以2：1反勝有名宿「雲佬」雲尼斯達萊領軍倒戈的李斯特城，驚險晉級16強。雲佬賽後對於這仗失利道：「我們沒有輸給『費格遜時間』，相反被『越位時間』打敗。」
英超僅暫排第13的「紅魔」，是役有20歲丹麥籍新兵翼衞柏德列多古擔正；英超排尾三第18的李斯特城則由荷蘭隊紅魔名宿兼曾任看守領隊的雲尼斯達萊帶領，更藉前鋒卜比列特在42分鐘門前先開紀錄，半場領先1：0。換邊後，曼聯為加強攻力先後換入鋒將阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯，後者助球隊在68分鐘扳平，直至完場前補時，中堅哈利馬古尼接應罰球頭槌破網絕殺，助曼聯2：1反勝李城，成為今屆首支殺入16強的隊伍，惟馬古尼疑似處於越位位置，但旁證當時沒有舉旗示意，加上英足盃第四圈不設視像裁判（VAR）協助執法下，入球終判有效。
雲佬嘆沒VAR致誤判難接受
「狐狸」在爭議性判決下飲恨出局，雲尼斯達萊賽後批評球證失誤稱：「我們並沒有被『費格遜時間』打敗，反之被『越位時間』打敗。」他又補充在VAR協助下可以準確至幾厘米、幾寸都能判定越位，對方入球明顯突出半米，並認為這是難以接受的賽果。紅魔主教練魯賓艾摩廉則承認球隊仍有很多需要改進地方，「上半場沒有表現出任何能量，只是下半場速度變得更快下才能成功扭轉局面」。
利物浦乘勇征英冠榜尾
頹兵熱刺征維拉爭晉級
此外，前日在英格蘭聯賽盃4強兩回合計4：1反勝熱刺勇闖決賽的利物浦，今晚亦將在英足盃第4圈作客英冠暫列榜尾的普利茅夫，「紅軍」雖近5場作客賽事僅獲兩場勝仗，但雙方實力差距大，料作輪換下仍有望輕鬆晉級。
至於無緣英足盃決賽的熱刺則明晨在英足盃第4圈，作客面對保持主場各賽事10場不敗的英超球隊阿士東維拉，前者為避免4日內在兩項國內盃賽出局，今仗必定全力以赴，但前鋒李察利臣周中因傷提早離場，由外借新加盟的19歲前鋒泰爾入替，這或令熱刺陣容調整面臨挑戰。