馬古尼爭議頭槌領魔絕殺 淘汰李城闖英足盃16強 雲佬批越位在先

英超僅暫排第13的「紅魔」，是役有20歲丹麥籍新兵翼衞柏德列多古擔正；英超排尾三第18的李斯特城則由荷蘭隊紅魔名宿兼曾任看守領隊的雲尼斯達萊帶領，更藉前鋒卜比列特在42分鐘門前先開紀錄，半場領先1：0。換邊後，曼聯為加強攻力先後換入鋒將阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯，後者助球隊在68分鐘扳平，直至完場前補時，中堅哈利馬古尼接應罰球頭槌破網絕殺，助曼聯2：1反勝李城，成為今屆首支殺入16強的隊伍，惟馬古尼疑似處於越位位置，但旁證當時沒有舉旗示意，加上英足盃第四圈不設視像裁判（VAR）協助執法下，入球終判有效。

雲佬嘆沒VAR致誤判難接受

「狐狸」在爭議性判決下飲恨出局，雲尼斯達萊賽後批評球證失誤稱：「我們並沒有被『費格遜時間』打敗，反之被『越位時間』打敗。」他又補充在VAR協助下可以準確至幾厘米、幾寸都能判定越位，對方入球明顯突出半米，並認為這是難以接受的賽果。紅魔主教練魯賓艾摩廉則承認球隊仍有很多需要改進地方，「上半場沒有表現出任何能量，只是下半場速度變得更快下才能成功扭轉局面」。

利物浦乘勇征英冠榜尾

頹兵熱刺征維拉爭晉級

此外，前日在英格蘭聯賽盃4強兩回合計4：1反勝熱刺勇闖決賽的利物浦，今晚亦將在英足盃第4圈作客英冠暫列榜尾的普利茅夫，「紅軍」雖近5場作客賽事僅獲兩場勝仗，但雙方實力差距大，料作輪換下仍有望輕鬆晉級。

至於無緣英足盃決賽的熱刺則明晨在英足盃第4圈，作客面對保持主場各賽事10場不敗的英超球隊阿士東維拉，前者為避免4日內在兩項國內盃賽出局，今仗必定全力以赴，但前鋒李察利臣周中因傷提早離場，由外借新加盟的19歲前鋒泰爾入替，這或令熱刺陣容調整面臨挑戰。