佘繕妡女重世盃巴塞站16強止步 張家朗今戰男花大獎賽

在江旻憓引退後，23歲的佘繕妡頓成港隊女子重劍領銜人物，現時世界排名第13的她上月在多哈贏得個人首面重劍大獎賽金牌，成為江旻憓及張家朗後第3人取此成就。她昨領銜轉戰重劍世盃巴塞站，於女子個人賽直入64強下，首擊以15：12淘汰比利時隊的華甸寧後，再於32強以15：9力克匈牙利隊的達瑪拉加楠。惟16強面對意大利隊好手保莉絲，雙方拉鋸至末段下終輸10：12，無緣再奪獎牌。

此外，港隊在男子重劍世界盃德國站個人賽遭逢挫折，世界排名第17的何瑋桁在正賽首圈意外以13：15不敵世界排名僅219位的韓國隊選手An Taeyeong，加上唯二躋身正賽的隊友方凱申在首圈過關後，次圈以9：15不敵日本隊「世一」加納虹輝，齊於早段下馬。至於由陳諾思及鄭曉為領銜的子花劍港隊昨在大獎賽都靈站悉數未能躋身正賽。

至於男子花劍大獎賽都靈站昨展開資格賽，港隊的蔡俊彥、林浩朗、周子樂、李逸朗、甘卓桁、陳建雄及梁國風均於首階段分組賽過關，齊力爭殺入今日的正賽，與直入首圈的頭號種子兼「世一」張家朗爭取佳績。