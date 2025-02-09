巴科爾起孖領東方挫南區 盧比度喜麾下踢出應有精神面貌

南區在主教練楊正光辭任後，昨是教練團成員共同領軍首仗；東方以廖富源代替上仗傷出的葉鴻輝把關，上半場受壓下多次高飛低撲。上半場補時階段，南區前鋒基哥利防守角球時皮球觸到左臂，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，巴科爾主射中鵠打破僵局，這名31歲射手下半場補時4分鐘射遠柱再下一城，終勝2：0。

東方在上仗0：3負傑志後重返勝軌，12戰27分續排第2，踢少一場落後今午4時30分作客港會的榜首大埔2分；理文昨在64分鐘落後兩球下，於68至74分鐘內連入3球，包括射手安尼亞梅開二度及兩度助攻的艾華頓射入12碼，在將軍澳運動場3：2反勝九龍城，12戰25分排第3。第4的傑志今午3時作客青衣運動場對標準流浪。

東方主帥盧比度表示，球隊季中有一定變動後，完季前每仗都不易應付，「我跟球員說無論贏輸都要團結一致，這場看到球隊表現到應有的精神面貌」。繼上季尾再次正選的廖富源是役力保不失，他稱球隊正經歷傷病潮下，在艱難時期取這3分正好振奮士氣，「始終人腳不足，有別季初會變得主守一點，最終能保持清白之身贏波最重要」。

南區近5戰不勝 貝可泓無意季內易帥

南區各項賽事近5場不勝，領隊貝可泓賽後表示，今季內暫會以現有教練團領軍，「始終都去到季中季尾，不想做倉卒決定，會給現有教練團嘗試帶隊」。