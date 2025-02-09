李磊越野滑雪封后 摘國家隊百金 締隊史亞冬運里程碑

【明報專訊】日前在哈爾濱揭幕的亞洲冬季運動會（亞冬運）昨迎來首個獎牌日，傳統金牌大戶之一的中國國家隊在越野滑雪及速度滑冰賽事皆傳來捷報，當中王強及李磊分別在男女子越野滑雪個人短距離（傳統技術）賽事摘金，而李磊的金牌更是國家隊在歷屆亞冬運贏得的「第100金」。曾在去屆亞冬運及北京冬奧會揚威的高亭宇，則在男子100米速度滑冰決賽再次打破亞洲紀錄，以9.35秒奪冠。
王強越野滑雪稱王
放眼10公里及接力賽再爭佳績
中國隊在去屆亞冬運越野滑雪項目，僅曾在女子衝刺賽贏得一面金牌。不過今屆賽事甫開始，王強及李磊已在個人賽連下兩城。以2分56.19秒在男子組決賽強勢領放奪冠，並成為亞冬運越野滑雪中國男子首金的王強，賽後他表示：「我們本身不是爭金熱門，今（昨）天能夠力戰下奪金，實在感到很興奮。開賽首日無可避免比較緊張，不過經過這場比賽後，相信大家都會放鬆，也可以更瞭解對手的狀態。我之後會專注準備10公里和接力賽。」
為國家隊鎖定亞冬運百金的女將李磊則表示：「前3輪賽事感覺未算最佳，沒想到決賽放手一搏可以拼到冠軍。希望我們能在越野滑雪方面越做越好，我對未來充滿信心。」除李磊外，其國家隊戰友孟紅蓮及陳玲雙，也分別包辦女子組銀牌及銅牌。
高亭宇男子速滑破亞洲紀錄奪金
速度滑冰賽事方面，繼去屆日本札幌亞冬運500米速滑決賽破亞洲紀錄奪冠，以及2022年北京冬奧大熱姿態贏得500米速滑金牌後，高亭宇在今屆亞冬運再現「冰上飛人」本色。他在今屆新增的100米速滑決賽中脫穎而出，以破亞洲及亞冬運大會紀錄的9.35秒技壓群雄。高亭宇賽後接受訪問時則自詡：「雖然9.35秒已經是創下新紀錄，但我感覺到自己其實可以再快一點。這次100米賽事，我是當作一次訓練去完成，之後我會以更佳狀態迎接其他比賽。」他同時明言，期待之後更年青的速滑選手，可以擔起為國爭光的大旗。除高亭宇外，他的國家隊隊友寧忠岩亦在1,500米速滑決賽打破亞洲紀錄，以1分45.85秒佳績奪金。此外，國家隊好手韓梅、楊濱瑜及殷琦，就在女子1,500米速滑決賽包攬金、銀及銅牌。
港女隊高山滑雪迴轉賽無緣獎牌
另外，3名港隊成員昨出戰高山滑雪女子迴轉賽，戰畢兩輪後金詠晞以全隊最佳的第13名作結，隊友金和霖及高芯元則分別以第16及18位完賽，而金牌得主則是日本隊的前田知沙樹。