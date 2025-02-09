李磊越野滑雪封后 摘國家隊百金 締隊史亞冬運里程碑

王強越野滑雪稱王

放眼10公里及接力賽再爭佳績

中國隊在去屆亞冬運越野滑雪項目，僅曾在女子衝刺賽贏得一面金牌。不過今屆賽事甫開始，王強及李磊已在個人賽連下兩城。以2分56.19秒在男子組決賽強勢領放奪冠，並成為亞冬運越野滑雪中國男子首金的王強，賽後他表示：「我們本身不是爭金熱門，今（昨）天能夠力戰下奪金，實在感到很興奮。開賽首日無可避免比較緊張，不過經過這場比賽後，相信大家都會放鬆，也可以更瞭解對手的狀態。我之後會專注準備10公里和接力賽。」

為國家隊鎖定亞冬運百金的女將李磊則表示：「前3輪賽事感覺未算最佳，沒想到決賽放手一搏可以拼到冠軍。希望我們能在越野滑雪方面越做越好，我對未來充滿信心。」除李磊外，其國家隊戰友孟紅蓮及陳玲雙，也分別包辦女子組銀牌及銅牌。

高亭宇男子速滑破亞洲紀錄奪金

速度滑冰賽事方面，繼去屆日本札幌亞冬運500米速滑決賽破亞洲紀錄奪冠，以及2022年北京冬奧大熱姿態贏得500米速滑金牌後，高亭宇在今屆亞冬運再現「冰上飛人」本色。他在今屆新增的100米速滑決賽中脫穎而出，以破亞洲及亞冬運大會紀錄的9.35秒技壓群雄。高亭宇賽後接受訪問時則自詡：「雖然9.35秒已經是創下新紀錄，但我感覺到自己其實可以再快一點。這次100米賽事，我是當作一次訓練去完成，之後我會以更佳狀態迎接其他比賽。」他同時明言，期待之後更年青的速滑選手，可以擔起為國爭光的大旗。除高亭宇外，他的國家隊隊友寧忠岩亦在1,500米速滑決賽打破亞洲紀錄，以1分45.85秒佳績奪金。此外，國家隊好手韓梅、楊濱瑜及殷琦，就在女子1,500米速滑決賽包攬金、銀及銅牌。

港女隊高山滑雪迴轉賽無緣獎牌

另外，3名港隊成員昨出戰高山滑雪女子迴轉賽，戰畢兩輪後金詠晞以全隊最佳的第13名作結，隊友金和霖及高芯元則分別以第16及18位完賽，而金牌得主則是日本隊的前田知沙樹。