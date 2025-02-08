馬體會西甲征皇馬演榜首戰 基沙文憂敵軍向球證施壓

【明報專訊】西甲明晨上演榜首大戰，由一哥皇家馬德里主場迎戰落後1分的次席馬德里體育會。皇馬日前致函西甲賽會，投訴愛斯賓奴後衛卡路士羅美路在上場聯賽侵犯前鋒基利安麥巴比後沒被逐，令馬體會鋒將基沙文憂慮已為這仗執法馬德里打吡戰的球證添壓力。
對於皇馬對球證的投訴，基沙文說：「球證將害怕犯錯，因他們已被監視。我們必須讓他們冷靜，球場上的事情已夠他們忙了，更別提比賽外發生的一些愚蠢事情。」馬體會也在社交網X發出疑似針對皇馬的留言道：「你能幫助我們理解以下動詞的細微差別嗎？壓力、恐嚇、威脅、強迫、嚇唬、影響、強加……」。
皇馬此役勢有避戰周中西班牙盃淘汰雷加利斯的麥巴比復出掛帥，惟隊友魯迪格及阿拉巴等4名守將因傷缺陣，確有利各賽事近21仗錄得19勝1和1負的馬體會。另巴塞隆拿在西班牙盃8強藉費倫托利斯「戴帽」，費明盧比斯及拉明耶馬建功，作客以5：0大勝華倫西亞，與主場以2：0淘汰奧沙辛拿的皇家蘇斯達躋身4強。
費倫天拿意甲補賽3蛋贈國米
意甲補賽方面，費倫天拿憑摩斯堅恩梅開二度，助球隊主場以3：0大勝國際米蘭，令後者23戰續得51分排次席，落後榜首拿玻里3分，而德甲18場不敗的次席利華古遜今晚將強勢作客禾夫斯堡。