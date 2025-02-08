馬體會西甲征皇馬演榜首戰 基沙文憂敵軍向球證施壓

對於皇馬對球證的投訴，基沙文說：「球證將害怕犯錯，因他們已被監視。我們必須讓他們冷靜，球場上的事情已夠他們忙了，更別提比賽外發生的一些愚蠢事情。」馬體會也在社交網X發出疑似針對皇馬的留言道：「你能幫助我們理解以下動詞的細微差別嗎？壓力、恐嚇、威脅、強迫、嚇唬、影響、強加……」。

皇馬此役勢有避戰周中西班牙盃淘汰雷加利斯的麥巴比復出掛帥，惟隊友魯迪格及阿拉巴等4名守將因傷缺陣，確有利各賽事近21仗錄得19勝1和1負的馬體會。另巴塞隆拿在西班牙盃8強藉費倫托利斯「戴帽」，費明盧比斯及拉明耶馬建功，作客以5：0大勝華倫西亞，與主場以2：0淘汰奧沙辛拿的皇家蘇斯達躋身4強。

費倫天拿意甲補賽3蛋贈國米

意甲補賽方面，費倫天拿憑摩斯堅恩梅開二度，助球隊主場以3：0大勝國際米蘭，令後者23戰續得51分排次席，落後榜首拿玻里3分，而德甲18場不敗的次席利華古遜今晚將強勢作客禾夫斯堡。