利物浦大勝熱刺闖英聯盃決賽 雲迪積克懶理四冠論

英聯盃4強首回合作客負熱刺0：1的利物浦，此役全場26次攻門10中框，將5次射門0中目標的熱刺徹底比下去。紅軍星將穆罕默德沙拿先於34分鐘助攻拍檔加普射入，然後在51分鐘射入12碼，加上中場蘇保斯拉爾及守將華基爾雲迪積克於75和80分鐘腳踢頭頂建功，令熱刺作客慘吞4蛋而回，總比數則反負1：4出局，禍不單行是其復出不久、這仗與雲迪積克時有「埋牙」的前鋒李察利臣踢罷上半場傷出，令新兵馬菲斯泰爾得以「地標」。

紅軍在英超遙領，在歐聯也以榜首出線16強，連同英格蘭足總盃在內，已被外界估計有望成為四冠王，但雲迪積克說：「我們只會設法勝出下場比賽，不會想可能發生的事……只須做好自己，不必理會其他球隊的表現。」去夏成為紅軍領隊的史諾則說：「我在荷甲執教時，該國只有一個荷蘭盃，決賽在季尾上演，現在季中已有機會獲得英聯盃的感覺實在特別。」

哀兵白禮頓英足盃迎車路士

此外，英足盃第4圈今晚起上演多場比賽，其中兩場英超對決賽事是上場聯賽作客吞諾定咸森林7蛋的白禮頓主場迎戰車路士及愛華頓碰般尼茅夫，作客韋根的富咸則有36歲翼鋒韋利安以自由身回巢。