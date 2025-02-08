亞冬運哈爾濱揭幕 林靜欣翁厚全任港隊持旗手

港隊今屆共派出74名運動員參加冰壺、冰球、花式溜冰、短道速滑、速滑及高山滑雪6個項目。港台電視32台將會直播賽事。

林靜欣去年8月在印尼舉行的短道速滑亞洲公開賽，在個人項目贏得2金1銀。11月在意大利短道速滑青年世界盃第一站奪女子500米銅牌；她昨早接連出戰女子1500米半準決賽、500及1000米初賽均晉級；男子組的郭子峰與朱定文則分別在3項及2項短道速滑晉級。

翁厚全於2022年代表港隊參加北京冬奧，是港隊首位獲冬奧高山滑雪參賽資格的男運動員。他去年3月在吉林的高山滑雪青少年亞洲賽，於男子組迴轉賽及大迴轉項目分別奪得銀牌及銅牌。今日港隊則有金和霖、金詠晞及仲曉榆出戰女子組賽事。

港冰壺混雙負韓無緣4強

昨早冰壼混雙資格賽，兩名港將孔令瑜及甄浩天以4：11不敵勁旅韓國隊，無緣4強。韓國隊其後以8：4擊敗國家隊入決賽。國家隊今早與菲律賓隊爭銅牌。

此外，國際奧委會主席巴赫昨午到訪運動員村出席交流活動，其間與國家隊和港隊運動員會面。港隊女子冰球和短道速滑運動員均有出席，與巴赫及其他奧委會成員大合照。