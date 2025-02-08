渣馬明早寒流下開跑 大會籲跑手做好保暖 應對10℃低溫

【明報專訊】渣打香港馬拉松明日舉行，大會昨午安排一眾本地及海外精英跑手亮相賽前記者會分享備戰心得。對於比賽氣溫預計下降至10℃，大會及本地跑手均呼籲賽前做好保暖應對寒流。
渣馬昨在啟德體育園體藝館競技場主舞台舉行賽前記招，特邀首次來港參賽、以色列籍的加沙烏阿亞萊（Gashau Ayale）和肯尼亞裔巴林籍的露絲切利莫（Rose Chelimo）等海外金標跑手，聯同本地精英跑手魏賡與羅映潮分享備戰心得。
魏賡盼突破上屆 以渣馬備戰深港馬
中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，在約7.4萬名參賽者中，過去兩日約有3.5萬人已到啟德體藝館領取選手包及參與渣馬博覽會，預料今日會有更多人到訪。他說，根據最新天氣的預測，比賽當日氣溫約為10℃，濕度亦較低，呼籲跑手注意保暖，包括熱身及比賽時補充水分，完成後要盡快乾身，而大會將跟醫療輔助隊密切聯繫；羅映潮亦建議跑手當日可穿定雨衣和戴手袖，讓熱身時盡快投入狀態。
羅映潮冀破全馬PB爭全運資格
已第13次參加渣馬的魏賡表示，今次目標是繼續突破自己，超越個人上屆渣馬全馬2小時28分15秒的成績，「最近5、6屆我都是跑全馬，對這賽道已熟悉到不能再熟悉，希望在這每年一度盛事跑到好時間」。他透露渣馬後兩周將要代表港隊出戰深港馬拉松，亦是爭取全運會參賽資格的測試賽，故會視渣馬作為熱身。
羅映潮上月初在港珠澳大橋香港段半馬成本地最快女跑手，她去年渣馬首戰全馬以2小時53分24秒完成，今屆目標快過上屆並打破2小時45分20秒的個人最佳成績（PB），同時爭取成為本地最快跑手，以達標首奪全運會資格，「有天氣加乘，尤其較乾燥下，對跑手是很好機會做好成績」。
渣馬全馬及半馬起點均在彌敦道，10公里東區走廊起跑，終點同為維園，今屆共吸引23名來自6個國家及地區的頂尖跑手參加，包括5男4女金標跑手。港將黃卓寧將出戰半馬，曾曉彤及謝俊賢則參與10公里。