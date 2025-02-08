渣馬明早寒流下開跑 大會籲跑手做好保暖 應對10℃低溫

渣馬昨在啟德體育園體藝館競技場主舞台舉行賽前記招，特邀首次來港參賽、以色列籍的加沙烏阿亞萊（Gashau Ayale）和肯尼亞裔巴林籍的露絲切利莫（Rose Chelimo）等海外金標跑手，聯同本地精英跑手魏賡與羅映潮分享備戰心得。

魏賡盼突破上屆 以渣馬備戰深港馬

中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，在約7.4萬名參賽者中，過去兩日約有3.5萬人已到啟德體藝館領取選手包及參與渣馬博覽會，預料今日會有更多人到訪。他說，根據最新天氣的預測，比賽當日氣溫約為10℃，濕度亦較低，呼籲跑手注意保暖，包括熱身及比賽時補充水分，完成後要盡快乾身，而大會將跟醫療輔助隊密切聯繫；羅映潮亦建議跑手當日可穿定雨衣和戴手袖，讓熱身時盡快投入狀態。

羅映潮冀破全馬PB爭全運資格

已第13次參加渣馬的魏賡表示，今次目標是繼續突破自己，超越個人上屆渣馬全馬2小時28分15秒的成績，「最近5、6屆我都是跑全馬，對這賽道已熟悉到不能再熟悉，希望在這每年一度盛事跑到好時間」。他透露渣馬後兩周將要代表港隊出戰深港馬拉松，亦是爭取全運會參賽資格的測試賽，故會視渣馬作為熱身。

羅映潮上月初在港珠澳大橋香港段半馬成本地最快女跑手，她去年渣馬首戰全馬以2小時53分24秒完成，今屆目標快過上屆並打破2小時45分20秒的個人最佳成績（PB），同時爭取成為本地最快跑手，以達標首奪全運會資格，「有天氣加乘，尤其較乾燥下，對跑手是很好機會做好成績」。

渣馬全馬及半馬起點均在彌敦道，10公里東區走廊起跑，終點同為維園，今屆共吸引23名來自6個國家及地區的頂尖跑手參加，包括5男4女金標跑手。港將黃卓寧將出戰半馬，曾曉彤及謝俊賢則參與10公里。