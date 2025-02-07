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2025年2月7日星期五
喜鵲再破「兵」闖英聯盃決賽 阿仙奴國內盃賽「畢業」 阿迪達憂馬天尼利傷勢
南華再挫永倫 距甲一總冠軍一步之遙 朱亮手感火熱轟27分獻雙雙 下周二第4戰再贏即登頂
曼聯迎李斯特城前收噩耗 馬天尼斯季內難復出
米蘭挫羅馬晉意盃4強 兩新兵地標炮製入球
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尼馬重披山度士戰袍 信球隊持續進步
體壇快訊：黃杜配星洲賽4強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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