畢拿投勇士 伙居里格連組三巨頭

據ESPN記者Shams Charania消息指，勇士與熱火、猶他爵士及底特律活塞發動一宗四方交易，其中勇士將獲得占美畢拿，他雖之前稱欲加盟鳳凰城太陽，但現時轉而加盟勇士，並同意拒絕下季球員選項下，新簽另一份為期兩年、價值1.21億美元（約9.42億港元）合約至2026至2027年賽季；熱火獲勇士的威金斯、基爾安達臣（又譯李凱爾）、日前被洛杉磯快艇交易至爵士的老將PJ德加及勇士今年受保護首輪選秀權；爵士獲得舒路達；活塞則獲連迪禾達斯及祖殊李察遜。

湖人再出手添中鋒威廉士

至於得到當錫加盟的湖人，再據報以應屆新秀肯納特、隊友列迪殊、2030年選秀互換權及2031年首輪選秀權，換來夏洛特黃蜂的中鋒馬克威廉士；密爾瓦基公鹿前鋒米度頓亦與華盛頓巫師前鋒古斯馬互換東家。賽事方面，勇士昨常規賽雖完場前3分鐘仍領先11分，但被主場爵士反勝131：128；而熱火作客108：101力克費城76人。聖安東尼奧馬刺則憑新兵後衛迪阿朗霍斯「地標戰」交出24分及13次助攻下，作客126：125挫亞特蘭大鷹隊。