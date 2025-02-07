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體育

畢拿投勇士 伙居里格連組三巨頭

【明報專訊】NBA繼達拉斯獨行俠頭號球星盧卡當錫與洛杉磯湖人中鋒安東尼戴維斯互換東家後，昨再出現另一宗大型交易，一直與邁阿密熱火鬧離隊風波的明星級前鋒占美畢拿據報將轉投金州勇士，與「咖哩仔」史堤芬居里及祖利蒙特格連一同爭冠，而勇士的前狀元前鋒威金斯則加盟熱火。

據ESPN記者Shams Charania消息指，勇士與熱火、猶他爵士及底特律活塞發動一宗四方交易，其中勇士將獲得占美畢拿，他雖之前稱欲加盟鳳凰城太陽，但現時轉而加盟勇士，並同意拒絕下季球員選項下，新簽另一份為期兩年、價值1.21億美元（約9.42億港元）合約至2026至2027年賽季；熱火獲勇士的威金斯、基爾安達臣（又譯李凱爾）、日前被洛杉磯快艇交易至爵士的老將PJ德加及勇士今年受保護首輪選秀權；爵士獲得舒路達；活塞則獲連迪禾達斯及祖殊李察遜。

湖人再出手添中鋒威廉士

至於得到當錫加盟的湖人，再據報以應屆新秀肯納特、隊友列迪殊、2030年選秀互換權及2031年首輪選秀權，換來夏洛特黃蜂的中鋒馬克威廉士；密爾瓦基公鹿前鋒米度頓亦與華盛頓巫師前鋒古斯馬互換東家。賽事方面，勇士昨常規賽雖完場前3分鐘仍領先11分，但被主場爵士反勝131：128；而熱火作客108：101力克費城76人。聖安東尼奧馬刺則憑新兵後衛迪阿朗霍斯「地標戰」交出24分及13次助攻下，作客126：125挫亞特蘭大鷹隊。

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