南華再挫永倫 距甲一總冠軍一步之遙 朱亮手感火熱轟27分獻雙雙 下周二第4戰再贏即登頂

永倫首節雖有泰那獨取12分，但紅軍透過快攻得分，以34：22領先。及至次節，永倫藉兩大主力泰那及蓋帝斯連續攻擊籃框，半場追至僅落後46：51。值得一提的是，永倫的泰那經過兩節後取得21分，南華亦有朱亮攻入22分。

換邊後，永倫的余理洋及周迎堅先後被罰違反體育精神犯規（U-Foul）下，令球隊完結第3節時大幅落後61：81，成為全場兩隊最大差距。永倫雖在最後一節打出22：11引來一段小高潮，但無法扭轉敗局，南華仍以92：83取勝，場數領先2：1。

朱亮稱總決賽如棋賽 稱是役重要勝利

羅意庭指麾下加強防守阻敵軍外投

朱亮賽後形容總決賽好像一場「棋賽」，稱：「當我們贏得首仗後對手做調整，但我們調整得並不好便輸掉第2戰，此戰是重要的勝利，但我們還沒結束，必須再贏一場比賽。」南華主帥羅意庭則承認上仗失利正是球隊防守較鬆懈，導致對方外圍投射成功率變得較高，但麾下已為這仗加強防守壓力。

名次賽方面，常規賽敬陪末席的建龍飛馬前日尾場雖一度在第3節領先崇德飛鷹22分，但被對手主將奧斯汀貢獻「雙雙」29分及14個籃板，終以84：86反負，因積分上不及同日獲勝的晉龍WTS，提前一輪宣布來季降落甲二作賽。