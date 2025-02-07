喜鵲再破「兵」闖英聯盃決賽 阿仙奴國內盃賽「畢業」 阿迪達憂馬天尼利傷勢

阿仙奴於上月中在英格蘭足總盃第3圈被曼聯淘汰，而1個月前又在英聯盃4強首回合主場以兩球負紐卡素，為爭取繼2018年後再度躋身決賽，這仗已成背水之戰，卻在甫開賽4分鐘被敵鋒阿歷山大伊沙克破門，惟在沒有VAR協助執法下，球證判伊沙克越位在先「食詐糊」。18分鐘，阿仙奴中場馬田奧迪加特接應加比爾馬天尼利斜傳禁區內勁射中外柱彈出。大難不死的紐卡素1分鐘後再有伊沙克射門中內柱彈出，隊友積及梅菲補中先拔頭籌。

古馬雷斯：奧迪加特失機乃勝負關鍵

下半場52分鐘，阿仙奴門將大衛拉耶交「醫院波」予中場迪格蘭賴斯，被紐卡素守將法比安舒哈截獲並即時助攻鋒將安東尼哥頓射成2：0完場，總比數則淨贏4球，繼前季再度坐亞望冠，將在下月16日在溫布萊球場決戰利物浦或熱刺。紐卡素領隊艾迪賀維說：「能重返溫布萊的感覺棒極了，希望球隊已能從兩年前的決賽不敵曼聯中汲取教訓。」

紐卡素中場般奴古馬雷斯則說：「我為奧迪加特錯失那個入球感到非常高興，那是阿仙奴的黃金機會。我們不久便打開紀錄，這連串事件是這仗的勝負關鍵。」紐卡素上次贏得主要錦標是1969年的國際城市博覽會盃，最近一次揚威國內比賽則是1955年的英足盃。

阿仙奴趁英足盃空檔赴迪拜集訓

阿仙奴領隊阿迪達賽後歸咎球隊不夠冷靜，只能期望麾下今周英足盃空檔至月中才在英超作客李斯特城前，趁前往迪拜集訓期間「叉電」，為往後在聯賽爭冠做好準備。他又為上半場因觸傷腿筋被迫退下火線的馬天尼利憂心，事實是「兵工廠」前鋒加比爾捷西斯已因膝部重創提早收咧，翼鋒布卡約沙卡也需養傷至下月才能復出。