體壇快訊：谷愛凌因傷棄戰亞冬運

【明報專訊】國家隊滑雪名將谷愛凌日前宣布因傷棄戰將於明日在哈爾濱開幕的亞洲冬季運動會。她上月出戰世界冬季極限運動會（Winter X Games）街式賽時受傷，加上近期訓練再傷，最終決定退賽。另外，由甄浩天及孔令瑜組成的港隊昨續戰亞冬運冰壺混雙循環賽，雖於A組次仗不敵日本隊，但隨後擊敗科威特隊，暫取2勝1負，今鬥泰國及蒙古隊爭出線。
戴維斯續約拜仁5年
德甲班霸拜仁慕尼黑昨宣布與24歲加拿大國腳左閘艾方素戴維斯續約5年至2030年，粉碎近月轉會傳聞。而德國盃昨展開8強階段，史特加主場憑前鋒丹尼斯烏達夫一箭定江山，以1：0小勝奧格斯堡率先躋身4強。
博洛尼亞晉意盃4強
意大利盃8強階段昨展開，博洛尼亞靠前鋒辛迪亞高卡斯迪路於80分鐘頭槌奠勝，作客以1：0力克阿特蘭大，相隔26年再闖此項盃賽4強，將與祖雲達斯及安玻里的勝方踢兩回合爭入決賽。意甲方面，衛冕的國際米蘭明晨補賽作客費倫天拿後，下周二凌晨將返主場再與對方交手踢次循環。
周冠宇回巢法拉利任後備
去年與世界一級方程式（F1）車隊沙巴約滿後離隊的周冠宇，昨落實加入法拉利車隊成為新賽季的後備車手。這名25歲中國籍車手於2015至18年曾為法拉利青訓，並於2020年擔任雷諾F1測試車手，兩年後更加盟愛快羅密歐（沙巴前身）成為正選車手。