體壇快訊：谷愛凌因傷棄戰亞冬運

戴維斯續約拜仁5年

德甲班霸拜仁慕尼黑昨宣布與24歲加拿大國腳左閘艾方素戴維斯續約5年至2030年，粉碎近月轉會傳聞。而德國盃昨展開8強階段，史特加主場憑前鋒丹尼斯烏達夫一箭定江山，以1：0小勝奧格斯堡率先躋身4強。

博洛尼亞晉意盃4強

意大利盃8強階段昨展開，博洛尼亞靠前鋒辛迪亞高卡斯迪路於80分鐘頭槌奠勝，作客以1：0力克阿特蘭大，相隔26年再闖此項盃賽4強，將與祖雲達斯及安玻里的勝方踢兩回合爭入決賽。意甲方面，衛冕的國際米蘭明晨補賽作客費倫天拿後，下周二凌晨將返主場再與對方交手踢次循環。

周冠宇回巢法拉利任後備

去年與世界一級方程式（F1）車隊沙巴約滿後離隊的周冠宇，昨落實加入法拉利車隊成為新賽季的後備車手。這名25歲中國籍車手於2015至18年曾為法拉利青訓，並於2020年擔任雷諾F1測試車手，兩年後更加盟愛快羅密歐（沙巴前身）成為正選車手。