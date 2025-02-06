迎熱刺臨落後逆境 利物浦展鋒芒反底可期

利物浦vs.熱刺 myTVSuper901台 明晨04：00直播

今個冬季轉會窗按兵不動的利物浦，雖在上月初的英聯盃首回合作客以0：1落敗，但明晨的次回合重返主場勢扭轉敗局，球隊自去年9月英超主場以0：1不敵諾定咸森林以來，隨後15場主場各賽事保持不敗，錄得13勝2和之餘，每場亦至少攻入兩球，並在英超以23戰得56分高踞榜首，領先今晨出戰另一仗4強的阿仙奴6分兼踢少一場。此外，紅軍最近27次主場對陣熱刺的比賽中僅輸過一場，該場失利已是約14年前的聯賽中以0：2告負，而今季狀態火熱的埃及隊前鋒穆罕默德沙拿過往17次對陣熱刺，貢獻12球及4次助攻，其隊友的荷蘭國腳前鋒加普亦在今屆聯賽盃攻入4球，火力不容小覷，令對手防線壓力倍增。

史諾證阿諾特大腿傷缺陣

被問到英格蘭國腳右閘阿諾特上輪英超作客2：0輕取般尼茅夫時因傷提早離場，由21歲小將干拿巴特利入替，紅軍主帥史諾在賽前記者會承認阿諾特無緣趕及今仗上陣，「他日前離開球場時大腿出現疼痛，這就是他缺席此戰的原因」。

熱刺冬窗頻借將抗傷兵潮

另一方面，熱刺上仗首回合憑19歲瑞典籍中場貝治華在尾段一箭定江山，主場以1：0險勝，而在剛過去的聯賽亦作客以2：0擊敗賓福特，終止英超7場不勝頹勢，今個轉會窗借用包括19歲法國籍前鋒泰爾、26歲奧地利籍中堅奇雲丹素等球員，紓緩陣中的傷病潮，惟球隊目前僅以24戰得27分在聯賽排第14位，領隊普斯迪高路仍面臨巨大壓力，是役必須全力以赴，力求帶領熱刺自2021年再闖英聯盃決賽。