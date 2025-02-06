港籃點兵24人戰亞盃外 東方後衛楊和首入選

暫在亞盃外B組吞下四連敗敬陪末席的港隊，將分別於本月20日及23日晚上7時在荃灣體育館主場迎戰新西蘭及中華台北隊，爭取首勝。港籃昨宣布24人名單，名單亮點之一是原在加拿大出生的後衛楊和首度入選，但相關球員資格需待FIBA審批；而效力NBA發展聯盟（G League）球隊風城公牛的港產中鋒大衛穆卡則繼續榜上無名。

東方負領航猿 東超無緣4強

另外，香港東方昨晚出戰東亞超級籃球聯賽（EASL）A組最後一輪，作客台灣P.League+球隊桃園璞園領航猿，兩隊賽前同獲3勝2負戰績下，是役變成出線生死戰，東方首節已被拉開7：32下，最終以61：87告負，無緣晉級至下月初在澳門上演的4強。數據方面，楊和攻入東方全隊最高16分，中鋒麥洛連取得「雙雙」的12分及11個籃板；領航猿則有主將盧峻翔獨取全場最高33分。東方今晚將轉戰菲律賓PBA專員盃8強面對菲律賓電信TNT。

香港甲一男子籃球聯賽方面，晉龍WTS在名次賽憑區浩軒和黃子聰分別攻入24及22分下，以83：71輕取晉裕，暫以1勝1負逃出降班危機，以1勝2負收官的晉裕則有將告別甲一舞台的本地名將梁民熊上陣8分02秒，交出1次助攻。