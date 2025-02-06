當錫談驚天交易「以為愚人節」 投湖人聯手勒邦占士美夢成真

【明報專訊】NBA達拉斯獨行俠當家球星盧卡當錫與洛杉磯湖人主力安東尼戴維斯互換東家後，其中當錫昨首次以湖人球員身分亮相記者會開腔，直言對被交易感到震驚，苦笑謂起初還以為是愚人節，不過整頓好心情後，形容與「大帝」勒邦占士聯手是「夢想成真」。而在當錫現場見證下，湖人昨在常規賽的洛杉磯打吡作客以122：97輕取快艇。
當錫落實與安東尼戴維斯互換球隊後，事過3日，前者在湖人總經理比連卡及主教練JJ列迪克陪同下出席首場記者會。這名25歲斯洛文尼亞籍球星坦言，他在臨睡前突然在手機收到將要被交易的消息，「你可以想像我有多驚訝，還以為是4月1日愚人節，一開始真的不敢相信，太震驚。達拉斯是我的家，這段時間真的很艱難，過去48小時像過了一個月。但這是管理層的決定，我無法作出評價。不過現在可效力世上其中一支最佳球隊，我對這段全新旅程感到很興奮」。
處子戰料下周日鬥溜馬
在「紫金兵團」將續穿上77號球衣的當錫稱已整頓好心情，期待與偶像勒邦占士聯手，並透露對方在消息傳出後第一時間致電他，「我們沒有談太多，但他說『我明白你的感受』，並歡迎我來到洛杉磯，這真是很窩心。我一直很敬重他，可從他身上學到很多，和他一起比賽就像夢想成真」。比連卡認為今次交易為NBA史上其一大事，「我們擁有一位25歲的全球巨星，他將為全世界球迷帶來籃球的快樂」。他透露當錫已接近傷癒，將會循序參與5對5訓練，確保小腿傷勢無礙，才讓對方自聖誕節後再次上陣。列迪克預計，當錫有機會下周日主場對印第安那溜馬復出上演處子戰。
當錫之後即隨隊觀戰，在後備席與占士並肩而坐，有講有笑。湖人此戰最終憑5人得分雙位數，包括占士攻入全場最高26分、8個籃板及9次助攻，率軍作客122：97大勝快艇，後者兩大球星利安納及夏登失準分別僅得11及7分。占士賽後稱期待萬分與當錫合作，「當錫是超級球星，年僅25歲甚至還未到達巔峰，但已取得不少驚人成就，我和洛杉磯都很高興擁有他，這實在有點超現實」。
獨行俠負76人吞三連敗
安東尼戴維斯亮相僅熱身
至於當錫前東家達拉斯獨行俠再有交易，以後衛格姆斯連同今年選秀次輪籤，換取費城76人前鋒卡勒馬田，兩隊昨剛好在費城對壘，結果76人在球星中鋒安必特復出即取得「三雙」的29分、11個籃板及10次助攻，領銜以118：116險勝，令有艾榮攻入34分的獨行俠三連敗。新加盟的安東尼戴維斯因腹部小傷僅熱身未有落場，這名31歲球星透露得知這宗交易時，正準備跟妻子在家看電影，「現在我已忘掉此事，準備為獨行俠比賽」。