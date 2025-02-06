當錫談驚天交易「以為愚人節」 投湖人聯手勒邦占士美夢成真

當錫落實與安東尼戴維斯互換球隊後，事過3日，前者在湖人總經理比連卡及主教練JJ列迪克陪同下出席首場記者會。這名25歲斯洛文尼亞籍球星坦言，他在臨睡前突然在手機收到將要被交易的消息，「你可以想像我有多驚訝，還以為是4月1日愚人節，一開始真的不敢相信，太震驚。達拉斯是我的家，這段時間真的很艱難，過去48小時像過了一個月。但這是管理層的決定，我無法作出評價。不過現在可效力世上其中一支最佳球隊，我對這段全新旅程感到很興奮」。

處子戰料下周日鬥溜馬

在「紫金兵團」將續穿上77號球衣的當錫稱已整頓好心情，期待與偶像勒邦占士聯手，並透露對方在消息傳出後第一時間致電他，「我們沒有談太多，但他說『我明白你的感受』，並歡迎我來到洛杉磯，這真是很窩心。我一直很敬重他，可從他身上學到很多，和他一起比賽就像夢想成真」。比連卡認為今次交易為NBA史上其一大事，「我們擁有一位25歲的全球巨星，他將為全世界球迷帶來籃球的快樂」。他透露當錫已接近傷癒，將會循序參與5對5訓練，確保小腿傷勢無礙，才讓對方自聖誕節後再次上陣。列迪克預計，當錫有機會下周日主場對印第安那溜馬復出上演處子戰。

當錫之後即隨隊觀戰，在後備席與占士並肩而坐，有講有笑。湖人此戰最終憑5人得分雙位數，包括占士攻入全場最高26分、8個籃板及9次助攻，率軍作客122：97大勝快艇，後者兩大球星利安納及夏登失準分別僅得11及7分。占士賽後稱期待萬分與當錫合作，「當錫是超級球星，年僅25歲甚至還未到達巔峰，但已取得不少驚人成就，我和洛杉磯都很高興擁有他，這實在有點超現實」。

獨行俠負76人吞三連敗

安東尼戴維斯亮相僅熱身

至於當錫前東家達拉斯獨行俠再有交易，以後衛格姆斯連同今年選秀次輪籤，換取費城76人前鋒卡勒馬田，兩隊昨剛好在費城對壘，結果76人在球星中鋒安必特復出即取得「三雙」的29分、11個籃板及10次助攻，領銜以118：116險勝，令有艾榮攻入34分的獨行俠三連敗。新加盟的安東尼戴維斯因腹部小傷僅熱身未有落場，這名31歲球星透露得知這宗交易時，正準備跟妻子在家看電影，「現在我已忘掉此事，準備為獨行俠比賽」。