曼城冬窗17億擴軍冠英超 死線日再簽中場干沙利斯 維拉借阿辛斯奧 利阿按兵不動

【明報專訊】英超衛冕之師曼城今季急走下坡，昨把握冬季轉會窗關閉前再從葡超勁旅波圖收購中場尼高干沙利斯圖強，冬窗共簽入4名新兵淨支出達1.76億鎊（約17億港元）乃聯賽之冠，並接近其餘19隊總和的1.9億鎊（約18.4億港元）。至於阿士東維拉昨再借入翼鋒馬高阿辛斯奧和守將阿素迪沙斯，冬窗引入5名新兵，反映這支歐聯16強分子野心勃勃。
干沙利斯系出巴塞索價4.8億
曼城中場大將洛迪卡斯簡迪去年9月重創提早收咧，加上後防主力開季以來接連受傷，球隊終在10月開始轉弱，至「拆禮物日」為止，各賽事13仗僅1勝，導致現於英超及歐聯只能分列第5及22位，爭取躋身前四及晉身16強均呈危機，結果在冬季轉會窗大展拳腳，繼簽入鋒馬莫殊、中堅卡胡辛洛夫、域陀利斯及已被外借至朗斯的艾杜萊巴亞後，昨再斥資5000萬鎊（約4.8億港元）羅致尼高干沙利斯。這名23歲西班牙籍中場屬巴塞隆拿青訓產品，兩年前轉會波圖後，共上陣68次入9球，其中7球來自今季，並有5次助攻。另曼城已成為歷來冬窗第2大豪客，僅次於2023年耗資2.75億鎊（26.6億港元）的車路士。
今季英超同告褪色的尚有上季「四哥」、現排第8的阿士東維拉，他們落後第4的車路士6分，連續兩季出席歐聯不敢樂觀，而球隊在冬窗積極引援，既從多蒙特購入翼鋒當耶爾馬倫，前日又借用曼聯鋒將「福仔」拉舒福特，昨再分別從車路士及巴黎聖日耳門（PSG）借用中堅阿素迪沙斯和翼鋒馬高阿辛斯奧，後者說：「我滿懷熱情興奮地加盟，期待能貢獻維拉……艾馬利的執教生涯非常輝煌，是一名頂級領隊。他對足球有獨特見解，也是我來這裏的關鍵。」
熱刺借泰爾盼增鋒力
同樣須發奮的還有熱刺，這支英超第14位球隊今季前線力弱，昨從拜仁慕尼黑借用19歲法國籍前鋒馬菲斯泰爾；第15位的韋斯咸則由諾定咸森林回收中場禾特普斯後，再從白禮頓借來前鋒艾雲費格遜；第16位的愛華頓亦獲法林明高中場卡洛斯艾卡拉斯以借用形式來投。惟趁冬窗「瘦身」的除有外借福仔和翼鋒安東尼馬菲奧斯的曼聯外，放棄迪沙斯的車路士也將前鋒祖奧菲歷斯、後衛芝維爾及中場連拿度維加外借。
另榜首利物浦及次席阿仙奴在冬窗並無買賣，將以原班人馬續戰下半季。