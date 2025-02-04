體壇快訊：黃鎮廷星洲大滿貫64強負林詩棟

男花港隊克國青年世盃奪亞

香港劍擊青年代表分途出戰青年世界盃分站，男子花劍隊前晚在克羅地亞薩格勒布站團體賽，靠個人賽銅牌得主林浩朗、陸浚諾、蔡子樂和梁國風先後淘汰西班牙、匈牙利和中國國家隊，終決賽以36：45憾負意大利隊，繼去年12月泰國曼谷站後再拿下銀牌。

艾利亞施米連贏兩巡賽年內首人

加拿大籍球手艾利亞施米昨晨在ATP法國南部網球公開賽決賽，與從外圍賽晉級的美籍球手高華斯域激戰3盤，以盤數2：1（6：2、6：7、7：6）力克對手，繼上月阿德萊德國際賽後再封王，成今年首名贏得兩ATP巡迴賽錦標的球手，也是他職業生涯第7項巡迴賽錦標。

威爾遜揚威德賽奪本季第3冠

應屆桌球世界冠軍奇倫威爾遜昨在德國大師賽決賽，轟出兩桿「破百」下以局數10：9險勝英籍同胞鶴健士稱王，繼西安大獎賽及北愛爾蘭公開賽後奪得本賽季第3個錦標，亦是生涯第2次在德國捧盃而回。這名世界排名第2球手賽後強調，當證明能在最重要的賽事取勝，這便會增強自信心。

米蘭遭國米逼和前線添兵

意甲昨上演米蘭打吡，「掛名」主場的AC米蘭有新兵後衛基爾獲加踢足下，由中場雷恩達斯開紀錄，惟下半場補時被國際米蘭後衛迪維積破門終踢成1：1，另米蘭前線人腳有變，西班牙隊的艾華路莫拉達已外借至加拉塔沙雷，而飛燕諾的辛迪亞高基文尼則落實加盟並簽約至2029年。同日拿玻里遭主隊羅馬逼和1：1續居榜首。

10人藥廠挫賀芬咸續追拜仁

德甲衛冕之師利華古遜昨晨迎戰賀芬咸，戰至下半場51分鐘已遙領3：0，球隊雖在10分鐘後有翼衛阿歷斯基莫度「兩黃一紅」被逐，並於1分鐘後遭客軍前鋒基菲迪柯班破門追近，惟最終仍以3：1挫對手於聯賽重返勝軌，「藥廠」賽後續以6分落後榜首的拜仁慕尼黑居次席。