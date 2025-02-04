當錫抵洛杉磯向湖人報到 撰文別獨行俠球迷 期待紫金軍團生涯

【明報專訊】NBA前日突傳出達拉斯獨行俠主動與洛杉磯湖人及猶他爵士達成一宗三方交易，其中25歲球星盧卡當錫與「一眉」安東尼戴維斯互換東家，向美國籃球壇發出一枚震撼彈，兩隊昨晨終正式落實相關消息。已效力球隊約7年的當錫在其個人社交網撰文感謝達拉斯球迷，並表示對未來在「紫金軍團」的日子充滿期待。
上屆NBA總亞軍的獨行俠，昨傳出將頭號球星當錫交易至湖人後，不少球迷更自製棺材到球隊主場的美國航空中心外向他告別。直至昨日，兩隊終落實有關消息並分別發文歡迎新球員。
帝王馬刺公牛勢再引大型交易
屬主角之一的當錫隨即到達洛杉磯向新東家報到，他亦在社交網撰文向達拉斯當地球迷道：「7年前，十來歲的我來到這裏追尋在最高水平上打籃球的夢想。我以為我會在這裏度過我的職業生涯，我非常想為你們帶來一座冠軍獎盃。你們給我的愛與支持遠遠超越了我的夢想。對於一個首次來到美國的斯洛文尼亞小孩來說，你們讓我有一個家的感覺。」另一方面，他又向湖人球迷稱感謝這次加盟機會，「籃球對我來說意味着一切，無論我在哪裏打球，我都會懷着同樣的快樂、熱情和目標去打球並贏得冠軍」。而湖人的40歲「大帝」勒邦占士據報知悉交易後，也會願意留效組成「雙核」，不會選擇離隊。
獨行俠失當錫即慘負騎士43分
經過一日後，ESPN記者Shams Charania再指薩克拉門托帝王、聖安東尼奧馬刺與芝加哥公牛將發動另一大型交易，據報提前拒絕季尾跟帝王續約的27歲後衛迪阿朗霍斯及其隊友麥拿夫連將轉投馬刺；帝王將得到後衛拉雲、薛迪施素高、夏洛特黃蜂2025年首輪選秀權、丹佛金塊同年的次輪選秀權、馬刺2027年首輪選秀權、屬球隊及公牛2028年次輪選秀權、明尼蘇達木狼2031年首輪選秀權；公牛則獲得沙治哥連斯、崔鍾斯、奇雲侯達及馬刺2025年首輪選秀權。
賽事方面，剛失去當錫的獨行俠今在常規賽或因士氣受影響下，作客以101：144大敗予錄得26個三分球創隊史紀錄的克利夫蘭騎士，以26勝24負排西岸第9；騎士則以40勝9負續居東岸榜首。