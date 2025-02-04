當錫抵洛杉磯向湖人報到 撰文別獨行俠球迷 期待紫金軍團生涯

上屆NBA總亞軍的獨行俠，昨傳出將頭號球星當錫交易至湖人後，不少球迷更自製棺材到球隊主場的美國航空中心外向他告別。直至昨日，兩隊終落實有關消息並分別發文歡迎新球員。

帝王馬刺公牛勢再引大型交易

屬主角之一的當錫隨即到達洛杉磯向新東家報到，他亦在社交網撰文向達拉斯當地球迷道：「7年前，十來歲的我來到這裏追尋在最高水平上打籃球的夢想。我以為我會在這裏度過我的職業生涯，我非常想為你們帶來一座冠軍獎盃。你們給我的愛與支持遠遠超越了我的夢想。對於一個首次來到美國的斯洛文尼亞小孩來說，你們讓我有一個家的感覺。」另一方面，他又向湖人球迷稱感謝這次加盟機會，「籃球對我來說意味着一切，無論我在哪裏打球，我都會懷着同樣的快樂、熱情和目標去打球並贏得冠軍」。而湖人的40歲「大帝」勒邦占士據報知悉交易後，也會願意留效組成「雙核」，不會選擇離隊。

獨行俠失當錫即慘負騎士43分

經過一日後，ESPN記者Shams Charania再指薩克拉門托帝王、聖安東尼奧馬刺與芝加哥公牛將發動另一大型交易，據報提前拒絕季尾跟帝王續約的27歲後衛迪阿朗霍斯及其隊友麥拿夫連將轉投馬刺；帝王將得到後衛拉雲、薛迪施素高、夏洛特黃蜂2025年首輪選秀權、丹佛金塊同年的次輪選秀權、馬刺2027年首輪選秀權、屬球隊及公牛2028年次輪選秀權、明尼蘇達木狼2031年首輪選秀權；公牛則獲得沙治哥連斯、崔鍾斯、奇雲侯達及馬刺2025年首輪選秀權。

賽事方面，剛失去當錫的獨行俠今在常規賽或因士氣受影響下，作客以101：144大敗予錄得26個三分球創隊史紀錄的克利夫蘭騎士，以26勝24負排西岸第9；騎士則以40勝9負續居東岸榜首。